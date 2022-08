Finestre, perché le stanno coprendo tutti con carta stagnola: risparmi un sacco a fine mese

Ecco che vi sveliamo la ragione incredibile per la quale tutte le persone stanno coprendo le loro finestre con la carta stagnola.

Continuate a leggere per scoprire tutti gli usi alternativi dei fogli d’alluminio e soprattutto perché dovreste usarli con le vostre finestre.

Usi alternativi della carta stagnola: ricoprite le vostre finestre

Il foglio di alluminio ha utili vantaggi quando le persone lo usano sulle finestre. Ecco alcuni motivi di seguito:

Protezione dall’abbagliamento. Le finestre lasciano entrare la luce del sole e l’ariosità della casa, ma a volte lasciano passare anche i riflessi più fastidiosi. Poiché gli intensi riflessi della luce solare brillano da determinate angolazioni, possono intralciare la nostra routine. Potrebbero interferire con l’uso dello specchio del bagno al mattino o con la visione della TV a mezzogiorno.

Oscuramento della stanza. A molte persone non piace essere svegliati dalla luce del sole. Potrebbe essere perché lavorano di notte e vogliono dormire durante il giorno, o semplicemente amano dormire più a lungo.

Ad ogni modo, ci sono più soluzioni a questo problema. Alcuni stanno installando persiane, tende oscuranti o tende spesse. Anche se il più semplice di tutti è usare un foglio di carta d’alluminio.

Ma è un altro il motivo per cui tutti le persone stanno ricoprendo le loro finestre con l’alluminio. Ecco che ve lo sveliamo!

Ecco perché lo stanno facendo tutti

Il foglio di alluminio, noto anche come carta stagnola, è un elemento indispensabile in cucina. Le persone per lo più mettono i pasti in piatti o ciotole e li coprono con carta stagnola quando vogliono conservarli per dopo. Questa tecnica è efficace per la conservazione degli alimenti perché il foglio di alluminio è resistente al calore.

Oltre che come copertura per alimenti, la carta stagnola viene utilizzata come barriera protettiva posta sopra le teglie durante la cottura in forno. Oltre a tenere fuori il calore, la carta stagnola isola altri fattori che contaminano il cibo come odori, umidità, germi, ossigeno e luce. Inoltre, preserva la freschezza del cibo mantenendo l’umidità, il profumo e il sapore desiderati.

La carta stagnola è sorprendente per molti usi, ma quando si tratta di tenere il calore fuori da una casa, può anche servire a questo scopo. La pellicola riflette un po’ di luce lontano dalle finestre e in questo modo impedisce al calore di entrare. Il calore non sta scomparendo nel nulla, ma si sta accumulando nella pellicola, consentendo alla nostra casa di rinfrescarsi, specialmente in estate.

Il modo migliore per sfruttare il massimo potere isolante del foglio di alluminio è posizionare il lato lucido verso l’esterno e aggiungere uno strato di tela o cartone sul lato opaco rivolto verso lo spazio interno.