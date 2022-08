“È finita”, Albano sgama tutto: l’ha tradito | Lui la amava più di qualsiasi altra cosa al mondo

Albano Carrisi protagonista di uno scandalo senza precedenti: tradito proprio da lei. Che colpo, lui la amava più di ogni altra cosa al mondo. Ecco il segreto che è venuto fuori.

Nuovi scheletri nell’armadio direttamente da casa Carrisi. Il cantante scopre tutto: il tradimento è imperdonabile, è ferito come non mai.

Albano Carrisi protagonista del gossip

Albano Carrisi torna a far parlare di sé. Lui e la sua famiglia sono sempre protagonisti del gossip e dei pettegolezzi. Il cantante di Cellino San Marco non riesce a trovare un momento di pace, non c’è un solo giorno in cui i settimanali o i portali di gossip non parlino di lui e della sua famiglia.

Il famoso artista si ritrova ora travolto da un gossip senza precedenti che lo ha ferito profondamente. Proprio lui è stato tradito. Spunta tutta la verità. Il cantante di Cellino San Marco è senza parole, non se l’aspettava proprio. Che grande delusione per lui, lei è stata per anni il suo punto di riferimento ma ora lo ha colpito alle spalle.

Lo ha tradito con lui: duro colpo per il cantante di Cellino San Marco

Albano Carrisi senza parole, lui è stato tradito da lei, che duro colpo da accettare per il cantante di Cellino San Marco! Non stiamo parlando del tradimento da parte di Loredana Lecciso ma di quello fatto ai suoi danni da Romina Power.

Albano e Romina sono stati una coppia per tanti anni. I due si sono conosciuti giovanissimi e hanno messo su famiglia rapidamente. Tuttavia, nel 1994, una terribile tragedia travolge la loro famiglia: la loro primogenita Ylenia scompare in circostanze misteriose dagli Stati Uniti d’America, più precisamente da New Orleans, facendo perdere le tracce di sé.

Da quel momento, giorno dopo giorno, la famiglia Carrisi-Power inizia a sgretolarsi fino a quando i due decidono di porre fine a quello che sembrava un amore eterno e indistruttibile. Albano e Romina, che sono stati insieme nel periodo più drammatico della loro vita, non sono riusciti però a superare alcune tempeste che hanno travolto il loro matrimonio.

Chi è il terzo incomodo che ha distrutto un grande amore

Spunta fuori solo ora un segreto tenuto nascosto per anni: Romina ha tradito Albano. Chi è colui che ha conquistato il cuore della cantante americana prendendo il posto dell’artista di Cellino San Marco? Si tratta niente di meno che di Lorenzo Crespi.

Il famoso attore italiano ha avuto una relazione segreta con Romina Power nel lontano 1996 quando entrambi recitavano nel film Sandokan, la tigre della Malesia. Albano scoprì il tradimento presentandosi inaspettatamente sul set per fare una sorpresa alla moglie e si ritrovò dinanzi a una scena che gli spezzò per sempre il cuore.

Già da quel momento il loro amore iniziò a vacillare. Ancora oggi Lorenzo e Albano non sono in buoni rapporti, anzi, più volte ci sono stati dei botta e risposta social tra i due volti noti della mondo dello spettacolo italiano che lasciano intuire problemi e asti mai risolti.

Insomma, nonostante all’apparenza Albano e Romina sembrassero una coppia solida e felice, in realtà nascondevano scheletri nell’armadio che soltanto oggi vengono fuori. La coppia, ora tale solo da un punto di vista artistico, ha vissuto anni davvero turbolenti.

Per ben 16 anni, Albano e Romina non si sono rivolti la parola poi, ad un certo punto, il miracolo: i due si sono riappacificati e oggi hanno ricostruito un sodalizio professionale che continua a fare emozionare i loro fan.