“Ci siamo lasciati”, terremoto in casa Berlusconi: dopo Ilary è il suo turno | È tutto finito

Terremoto in casa Berlusconi, dopo la fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, ora tocca a loro. La storia tra i due famosissimi è giunta al capolinea. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Scoppia il caos nella famiglia Berlusconi, un’altra coppia scoppia. Anche il loro amore che sembrava eterno invece è finito nel dimenticatoio. Dopo tanti anni insieme, loro si sono detti addio per sempre.

Terremoto in casa Berlusconi

La famiglia Berlusconi torna di nuovo al centro dell’attenzione. Non si smette mai di parlare dei componenti di una delle case più potenti d’Italia e del mondo. Il clan più famoso del nostro bel Paese è sempre al centro dell’attenzione.

Ad essere spesso sulle prime pagine dei settimanali di gossip e pettegolezzi sono in particolare Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Insieme da tanti anni e con due splendidi figli, la coppia ha più volte fatto parlare di sé per via di presunti tradimenti e crisi coniugali importanti.

Oggi si torna a parlare nuovamente dei Berlusconi. Anche loro stanno attraversando un periodo complicato. Proprio come Ilary e Francesco sono scoppiati. Giunge al capolinea un altro amore che sembrava eterno e indistruttibile.

Si sono lasciati. Addio per sempre: la coppia è scoppiata

Si sono lasciati. Anche il loro amore è giunto al capolinea. Dopo 11 anni insieme, Eleonora Berlusconi e suo marito Guy Binns si sono detti addio. La figlia dell’ex premier Silvio Berlusconi e di Veronica Lario è stata sposata con il famoso modello inglese per tanto tempo.

Loro, che sembravano una coppia indissolubile, hanno affrontato il mare in tempesta ma non sono riusciti a mettersi in salvo. Si mormora che la figlia di Berlusconi abbia scoperto il tradimento ai suoi danni da parte di Guy Binns, già mesi fa, attraverso una paparazzata.

Il modello avrebbe perso la testa per un’altra donna. Guy ed Eleonora sono sposati dal 2011 e hanno tre splendidi figli, Riccardo di 9 anni, Flora di 5 anni e l’ultima bimba, Artemisia, di soli due anni.

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha lanciato la bomba fotografando Eleonora da sola in vacanza senza il suo compagno. La bella figlia di Silvio Berlusconi si trova in Sardegna insieme ad alcuni amici tra i quali spiccano anche Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Alvise Rigo.

Voci di crisi tra i due bellissimi si rincorrevano da un po’ di tempo ma mai nessuna smentita o conferma aveva consentito di parlare, come oggi, con grande chiarezza e sicurezza. Qualche settimana fa, Eleonora Berlusconi era insieme a Pajtim Kasami durante un’escursione in barca alla Maddalena.

Mentre, Guy Binns, a maggio era stato beccato al parco Sempione di Milano in compagnia di un’altra donna ed è proprio allora che Eleonora avrebbe scoperto il tradimento che ha distrutto poi il loro amore.

Eleonora ora non vuole pensarci, è in vacanza e si la si vede serena e spensierata. Si sta divertendo a Porto Cervo, la cognata di Silvia Toffanin, che è stata beccata dal settimanale Chi a salire sullo yacht di famiglia con due ragazzi estranei al mondo dello spettacolo.

Insomma, storia al capolinea per una coppia che sembrava indistruttibile. I due in tutti questi anni si sono sempre mostrati alla luce del sole belli, complici e affiatati. Poi il tradimento ha distrutto tutto. Un’altra coppia è scoppiata, il 2022 non è proprio fortunato per l’amore. Dopo Ilary e Francesco, anche Eleonora e Guy dovranno ora fare i conti con una separazione dolorosa e devastante non solo per loro ma anche per i figli.