Canone RAI, scatta il rimborso: ti restituiscono tutti i soldi indietro | Tra poco scade

Vi sveliamo quando potete chiedere il rimborso del Canone RAI e in che modo potete ottenerlo. La scadenza è alle porte.

Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli relativi alla possibilità di rimborso. La procedura per ottenerlo è semplicissima.

Quando si può chiedere il rimborso del Canone RAI

Il Canone RAI è una tassa che va pagata da tutti i possessori di TV. Viene addebitata in bolletta da molti anni. Molte persone non sono d’accordo con il suo pagamento e hanno chiesto l’esonero.

Alcuni non sanno che è possibile chiedere anche il suo rimborso. Tutti i titolari di un contratto valido di fornitura elettrica, infatti, possono presentare la loro personale richiesta di rimborso.

Non sempre, però, è possibile inoltrare la richiesta. Come specificato dall’Agenzia delle entrate e dalla stessa RAI, in fatti, il rimborso può essere chiesto solo nel caso in cui il pagamento della tassa non sia dovuto.

In particolare, possono richiedere il rimborso tutti i cittadini italiani con almeno 75 anni di età e con un reddito complessivo annuo non superiore a 6.713,98 euro.

E poi ancora il rimborso può essere effettuato per via di convenzioni internazionali, nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto con altre modalità, con addebito in bolletta per un’altra utenza. In caso di mancata detenzione di apparecchi televisivi e per altre ragioni valide da specificare.

Ma quale è la procedura per ottenerlo? Continuate al leggere per scoprirla!

Qual è la procedura per ottenerlo

Per ottenere il rimborso, è necessario inviare la richiesta tramite un modulo specifico, che può essere scaricato online direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il modulo si chiama RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PAGATO MEDIANTE ADDEBITO NELLE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA.

Dopo la sua compilazione, può essere inoltrato all’azienda per via telematica, per mezzo dell’applicazione web messa a disposizione dal sito dell’Agenzia delle Entrate;

oppure con una raccomandata, che va inviata all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Oltre al modulo, bisogna inviare in allegato una copia del documento di identità in corso di validità.

A questo punto sono in tanti a chiedersi quando scade la possibilità di inviare la richiesta di rimborso. In realtà, non esiste una data, perché la domanda può essere sempre inoltrata.

Le uniche date di scadenza si riferiscono alla richiesta di esenzione. L’ultima era il 30 giugno 2022 e permetteva di non pagare il Canone RAI nel semestre successivo.

E voi invierete la vostra richiesta di rimborso, inserendo nella domanda delle ragioni valide? Fateci sapere se possedete tutti i requisiti che vi permetteranno di inoltrare la richiesta e di ottenere il desiderato rimborso!