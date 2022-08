Bucce di cetriolo, perché stanno correndo tutti a metterle fuori le finestre: accade l’impensabile

La buccia di molti alimenti solitamente vengono scartati, è quanto accade ad esempio con la buccia dei cetrioli.

Ebbene come è accaduto in altre occasioni, anche la buccia dei cetrioli non andrebbe gettata via, in quanto funzionali per qualcosa di diverso.

Il cetriolo è una delle cose migliori da avere durante l’estate. Ha la tendenza a calmarti attraverso le sue qualità rinfrescanti. Le bucce di cetriolo possono essere utilizzate anche per scopi simili.

I cetrioli possono aiutare in caso di occhi gonfi, ma anche essere usati come detergenti per il viso. Basterà frullare le bucce e applicatele sul viso per 15 minuti e vi sentirete rinfrescati.

L’acqua di cetriolo è un’ottima bevanda per rinfrescarsi in questo caldo pungente. Per fare questo, non è necessario l’intero cetriolo. Basta mettere acqua e bucce in una bricco e lasciare fino a che non avremo voglia di bere qualcosa di fresco.

La maggior parte delle persone lo mangia solo dopo averlo sbucciato, scartando le bucce. Non tutti sono consapevoli dell’eccellente valore nutritivo e dell’abbondanza di antiossidanti, minerali e vitamine in queste bucce di cetriolo. Tuttavia, ci sono diversi per riciclare le bucce di cetriolo.

Solitamente quando mangiamo un cetriolo, lo si prende, lo si sbuccia una volta tagliato a fette sottili si buttano via le bucce di cetriolo…Invece è ora di smettere in quanto le bucce di cetriolo hanno numerosi benefici.

A cominciare dall’aiutare un rapido sviluppo delle nostre piante semplicemente mettendo le bucce di cetriolo fresche in un contenitore con dell’acqua, e lasciato in ammollo le bucce per cinque giorni.

Una volta filtrata ed eliminate le bucce va usata quest’acqua magica per una sana crescita delle piante in quanto è ricca di potassio e fosforo, tutti elementi necessari per un sano sviluppo delle piante.

Se le innaffiamo in questo modo ogni tre settimane, in brevissimo tempo noteremo dei grandi risultati.