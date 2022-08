“Addio piccolino”, l’annuncio da Buckingham Palace fa piangere tutti: genitori a pezzi

Dolore inumano e lancinante, la famiglia reale si ritrova nuovamente a rivivere il dramma della perdita di un loro caro. L’addio al piccolo di casa lascia un vuoto incolmabile. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto della famiglia reale proprio per via degli innumerevoli eventi accaduti a quest’ultima. I loro sudditi sono incredibilmente devoti alla loro Regina e proprio per questo motivo quest’ultima tenta sempre di apparire forte ed estremamente sicura. In diverse occasioni però la loro famiglia si è trovata in difficoltà, non solo per gli innumerevoli chiacchiericci ma perfino per le perdite subite negli anni. Quando ad esempio morì Filippo, consorte della setta Regina quest’ultima ha provato un immenso dolore lancinante. Nonostante questo però al pubblico si è mostrata semplicemente addolorata. Solo una lacrima abbiamo visto scendere dal suo viso.

Come lei anche tutti i membri della loro famiglia devono mantenere un certo comportamento perfino in determinate situazioni. Ricoprendo un ruolo così importante appunto non possono in alcun modo mostrarsi incredibilmente distrutti, nonostante il dolore immenso.

Come in tutte queste drammatiche occasioni, anche in questa, tutti i membri si hanno affrontato la perdita silenziosamente. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo e chi, purtroppo, ci ha lasciati.

L’addio doloroso e lancinante al piccolo del Palazzo Reale: lascia un vuoto incolmabile in tutti i suoi cari

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni i membri non hanno potuto mostrare pubblicamente il loro estremo dolore dovuto alla perdita di una persona cara. Solo qualche settimana fa la Regina Elisabetta in persona ha affrontato un lutto, perdendo appunto una delle sue compagne più fidate. Questa volta però il dolore non la travolge direttamente ma la prima a subirne il forte dolore è proprio la compagna di vita di suo nipote. Ebbene sì, stiamo proprio parlando della nota coppia formata da Harry e Meghan.

I due si sono allontanati dalla famiglia diverso tempo fa, non ricoprendo più i ruoli a loro assegnati. Nonostante questo però i rapporti sono ancora stabili anche se in bilico. Come ben saprete purtroppo 24 giugno la Corte Suprema ha emanato la sentenza definitiva sul diritto all’aborto. Proprio per questo motivo la duchessa ha deciso di schierarsi prontamente contro questa decisione.

In molti non sono a conoscenza di ciò che è accaduto ormai molti anni fa. La donna appunto in passato ebbe un aborto spontaneo che la distrusse completamente. Per questo motivo ha deciso di parlare direttamente in un’intervista rilasciata a Jessica Yellin con Gloria Steinem.

“Ho avuto un aborto spontaneo, perdere un figlio è un dolore insopportabile, un’esperienza vissuta da molti, ma di cui parlano in pochi. La conversazione sull’argomento rimane un tabù, piena di ingiustificata vergogna. Ciò che accade con i nostri corpi è così profondamente personale, che può anche portare al silenzio e allo stigma […] So cosa si prova ad abortire, ne ho parlato pubblicamente. Più normalizziamo la conversazione sulle cose che influenzano la nostra vita e il nostro corpo, più le persone capiranno quanto sia necessario disporre di protezioni in merito.”

Queste sono le parole rilasciate durante l’intervista, le quali riaccendono il dolore lancinante che ha provato nel perdere la sua stessa creazione. Proprio per questo motivo è estremamente contraria, le donne necessitano di cura ed hanno il diritto di poter affrontare tali decisioni nel modo più sicuro possibile.