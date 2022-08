Vinile, chi ha questo tra le mani si intasca 30 mila euro: le nonne li conservano sempre

A volte spolverando i vecchi ricordi o i vecchi oggetti dei nostri nonni, ci capita di trovare dei pezzi eccezionali che valgono una fortuna. Lo sapete che chi ha uno di questi storici vinili ha in mano un vero e proprio patrimonio? Non ci crederete mai.

Ma lo sapete che esistono alcuni oggetti che valgono più di un gioiello prezioso? E’ proprio il caso del pezzo storico di cui vi parleremo oggi. E’ sempre bello andare a rovistare tra le vecchie cose della nonna. Si può trovare di tutto, molto spesso cianfrusaglie altre volte però possiamo trovare degli oggetti vintage dal valore stellare.

Dobbiamo soltanto capire Ci sono alcuni oggetti, presenti nel nostro appartamento, che potrebbero valere una vera e propria fortuna. L’unica cosa che dobbiamo fare è capire è a quanto potrebbe ammontare il suo valore. Ma lo sapete che esiste un comune vinile che potrete rivendere ad un prezzo stellare? Scopriamo di quale si tratta.

Vinile dal prezzo da capogiro | FOTO

Quante volte vi è capitato di controllare nei vecchi cassetti e trovare dei vecchi ricordi o anche gioielli preziosi. Ogni cosa potrebbe valere un patrimonio oppure potrebbe aver perso il suo valore.

Il mondo è pieno di persone appassionate a dei pezzi vintage che grazie alla loro storia e alla loro rarità oggi sono dei pezzi unici che suscitano la curiosità di migliaia di collezionisti, persone che pagherebbero cifre spropositate. Ci sono dei vinili che potrebbero valere davvero tantissimo, più di alcuni gioielli.

Sicuramente i vostri nonni vi avranno lasciato dei dischi dell’epoca. Se non ne siete certi, andate a controllare e cercate perché alcuni hanno un prezzo assurdo: scopriamo di più.

Tutti i dettagli sul prezioso vinile

Potremo avere tutti un tesoro da qualche parte in casa e non lo troviamo. Ma basta avere un po’ di pazienza e curiosità potreste trovare quello che tutti vogliono, ovvero il vinile del celebre King Bee/Lucy Leave dei Pink Floyd.

E’ un 45 giri è al suo interno, contiene i brani più vecchi della celebre band, come Remember Me a Walk with Me Sydney. All’asta è stato venduto a 30.000 dollari. Una somma di denaro davvero incredibile, ma come abbiamo detto prima, i collezionisti potrebbero far pazzie per questo pezzo raro e storico.

Fate di tutto per trovarlo, vi potrebbe cambiare la vita in un attimo, ma non solo cercatene altri. Anche i vinili di artisti storici italiani come Vasco Rossi, Gianni Morandi, Mina oppure Lucio Battisti. Potrebbero regalarvi grandi soddisfazioni. Insomma, che aspettate? Non vi rimane che spolverare i vecchi ricordi e cercare dei pezzi più unici che rari.