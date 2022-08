“Troppo dolore…”, lo scioccante annuncio di Maria De Filippi: l’ultimo ricordo del suo Maurizio

Maria De Filippi ha il cuore spezzato. Arriva l’annuncio scioccante: l’ultimo ricordo del suo Maurizio commuove l’Italia intera. Che dramma per la famosa conduttrice Mediaset.

Maria De Filippi fa emozionare e commuovere il mondo social. Arriva il triste annuncio che lascia tutti a bocca aperta. Ecco che cosa è successo. I suoi fan sono increduli.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, storia di un grande amore

Sono trascorsi oltre 25 anni da quando Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno incrociato l’una gli occhi dell’altro e si sono innamorati. Cupido ha scoccato la freccia dell’amore tra la signora della televisione italiana e il giornalista e conduttore più famoso d’Italia, dando vita ad una delle coppie più solide e durature, almeno per il momento, dello showbiz italiano.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si incontrarono, per la prima volta durante una conferenza sulla pirateria. Poco dopo, Maria inizierà a lavorare come assistente del famoso giornalista: da quel momento la sua carriera sarà tutta in discesa.

Maurizio Costanzo e consorte, sono legati da un sentimento che sembra indistruttibile. Eppure, la regina di Uomini e Donne ha fatto commuovere il web con un annuncio davvero inaspettato che riguarda proprio il suo Maurizio. Che dolore! Arriva la comunicazione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

L’annuncio della conduttrice lascia di stucco il web

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo stanno insieme da oltre 25 anni e hanno un figlio, Gabriele, che ha seguito le orme dei famosi genitori e che oggi lavora per la mamma e il papà.

Maurizio nelle diverse interviste rilasciate e nelle quali ha parlato della sua compagna, ha sempre espresso il suo desiderio di voler abbandonare la vita terrena, un giorno lontano, stringendo la mano di Maria. Ma lei non è dello stesso pensiero. Arriva l’annuncio scioccante che lascia senza parole.

Proprio la regina di Mediaset ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, parlando del suo matrimonio con Maurizio e dell’amore forte che prova per il giornalista. E, commentando per l’appunto il desiderio espresso più volte dal conduttore del Maurizio Costanzo Show, ha dichiarato:

“Non so se sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendere la mano a Maurizio quando lui andrà via. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

Maurizio e Maria sono una coppia meravigliosa. Nonostante stiano insieme da tanti anni si amano ancora come il primo giorno e, sebbene caratterialmente si definiscono l’uno l’opposto dell’altra, insieme non potrebbero essere più perfetti.

La conduttrice è stata beccata proprio qualche giorno fa sulla sua barca, insieme al marito e al figlio mentre, ad Ansedonia si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di ritornare in città per affrontare un altro anno impegnativo da un punto di vista professionale.

A settembre ripartirà con i suoi programmi principali, Uomini e Donne e Amici. A seguire, poi, Tu si que che vales e C’è posta per te. I telespettatori adorano la De Filippi che grazie alla sua bravura, alla sua empatia e al suo talento, si è guadagnata il soprannome di Queen Mary.

Lei e Maurizio Costanzo insieme sono meravigliosi, formano una coppia bellissima che piace tanto ai telespettatori. Maria non vuole pensare a cosa sarà il futuro. Preferisce viversi l’oggi, il presente insieme al suo Maurizio che è per lei una delle persone più importanti della sua vita.