“Toglietelo dalle vostre tavole”, ritiro dai supermercati: pieno di salmonella | Lo mangiamo tutti

Ecco cos’è la salmonella e in quale alimento sempre presente sulle nostre tavole è stata trovata per contaminazione, è davvero pericolosissima.

Continuate a leggere per scoprire tutto su questo batterio e qual è l’alimento che ha contaminato, che non dovete assolutamente ingerire.

Cos’è la salmonella

La salmonellosi è un tipo di intossicazione alimentare causata dai batteri della salmonella (batteri che di solito vivono nell’intestino degli animali e dell’uomo e vengono escreti attraverso le feci). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i rettili, insieme agli uccelli, sono i principali vettori.

L’Oms sottolinea che la salmonellosi è “una delle malattie di origine alimentare più comuni e diffuse”. Aggiunge inoltre che: “la maggior parte dei casi di salmonellosi sono lievi, anche se, a volte, la malattia può causare la morte”.

Cause. Qualsiasi alimento può essere infettato dai batteri della salmonella, se viene maneggiato da una persona infetta con le mani sporche o se il cibo viene a contatto con altri contaminati, si parla di “contaminazione incrociata”.

Generalmente, la maggior parte delle persone viene infettata mangiando cibo che è stato contaminato. Essendo un’infezione intestinale, il batterio si trova anche nelle feci delle persone infette, motivo per cui l’igiene personale è particolarmente importante durante e dopo la trasmissione della malattia, poiché non lavarsi le mani dopo essere andati in bagno e maneggiato il cibo può essere la fonte di infezioni in altre persone.

Secondo l’OMS, nella maggior parte dei casi, il batterio provoca un’infezione intestinale senza superare il resto dei meccanismi difensivi dell’organismo.

I sintomi sono relativamente lievi e i pazienti guariscono senza un trattamento specifico. Tuttavia, in alcuni casi, in particolare nei bambini piccoli e negli anziani, la disidratazione causata dalla malattia può essere grave e pericolosa per la vita.

I sintomi possono iniziare tra 6 e 72 ore dopo l’ingestione di Salmonella. La malattia di solito dura dai 2 ai 7 giorni e i sintomi possono essere: crampi, dolorabilità o dolore addominale, brividi, diarrea, febbre, dolori muscolari, nausea o vomito.

Ma scopriamo qual è l’alimento del mercato che ha contaminato e che non dovete assolutamente mangiare.

Ecco dov’è stata trovata

Purtroppo, questa contaminazione è stata appurata qualche ora fa su un alimento in commercio in Italia, che tutti noi abbiamo comprato.

Se state pensando a un prodotto ittico, vi rispondiamo già che non è così, perché questa volta la salmonella si trova nella carne.

In particolare, l’ultimo caso di salmonella è stato riscontrato all’interno di un lotto di hamburger di vitello.

Il prodotto pesa 200 grammi ed è della marca Casa Vercelli. Il numero del lotto è il 1204741. Si tratta di un totale di 116 pezzi, suddivisi in 20 cartoni, alcuni dei quali già ritirati.

Si invita chiunque ne possieda uno o più a gettarlo immediatamente e a non mangiarlo in nessun caso.