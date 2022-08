“Ti amo, riposa in pace”, cuore spezzato per Letizia di Spagna: i sudditi piangono con lei

Letizia di Spagna in lutto, la regina devastata dalla dolorosa perdita. Che terribile sciagura si è abbattuta sulla Royal Family iberica. Sudditi in lacrime.

Letizia Ortiz ha il cuore spezzato. La moglie di Filippo VI di Borbone deve fare i conti con una terribile perdita. Ecco chi è venuta a mancare. Che batosta per la Reina.

Letizia Ortiz in lutto

L’ultimo anno non è stato affatto semplice per Letizia Ortiz. La moglie di Filippo VI di Borbone si è ritrovata ad affrontare beghe familiari e problemi di salute di marito e figlie, che hanno destabilizzato la sua vita che all’apparenza sembra perfetta.

Lei, che proprio come Kate Middleton occupa spesso le copertine e prime pagine di settimanali e tabloid di gossip e pettegolezzi reali, nazionali e internazionali, si trova ora nuovamente i riflettori puntati addosso per un dramma che l’ha travolta come un fiume in piena.

La Reina deve fare i conti con la dolorosa perdita che le ha spezzato il cuore: è venuta a mancare però proprio lei. Che brusco risveglio per la sovrana spagnola che deve raccogliere i cocci del suo cuore e andare avanti. I sudditi sono dispiaciutissimi per lei, la famiglia reale e il mondo si uniscono al suo immenso dolore.

La sovrana di Spagna ha il cuore spezzato

Letizia Ortiz è distrutta. La regina di Spagna deve fare i conti con un dolorosissimo lutto, è venuta a mancare proprio lei. Stiamo parlando di Amelia Alvarez del Valle. La donna che è spirata dopo una lunga malattia, era la cugina di Jesus Ortiz, il padre della Reina Letizia.

L’attuale sovrana spagnola e Amelia sono sempre state legate da un rapporto molto forte anche se, come ha raccontato il figlio della Alvarez, Victor Elias, un noto attore spagnolo, da quando la Ortiz è salita al trono come regina di Spagna ha ridotto drasticamente i rapporti con la sua famiglia d’origine.

Non è un periodo semplice, questo, per Letizia che deve fare i conti non soltanto con i tanti impegni reali che le stanno creando stress e preoccupazione, ma anche con problemi familiari e ricordi dolorosi.

La morte di Amelia riapre una profonda ferita nel cuore di Letizia che nel 2007 ha vissuto un lutto terribile, quello della sua adorata sorella, Erika Ortiz che a soli 31 anni si è suicidata. Il suo corpo è stato trovato nel suo appartamento dal compagno.

Il dolore della perdita travolge la Reina

Una disperazione totale invase allora e continua ancora tutto oggi a dominare il cuore e la mente di Letizia che da quel drammatico episodio non si è mai più ripresa. La morte della cugina di suo padre è per lei dolorosissima. Victor Elias e Letizia hanno sempre avuto un meraviglioso rapporto ma, come ha affermato l’attore spagnolo, da quando Letizia ha sposato Filippo VI di Borbone ha iniziato a limitare i rapporti con la sua famiglia.

Victor Elias non porta rancore e ha affermato ai microfoni di Hola che continua ugualmente ad ammirare e a voler bene alla Reina. Riguardo invece alla sua adorata madre, è stato proprio lui a dare il triste annuncio attraverso i suoi profili social comunicando la dolorosa notizia:

“Conservo la tua vitalità e la tua forza per continuare qui sapendo che sei con me. Riposa mamma. Mai riposo fu così meritato. Ti amo”.

Tantissimi messaggi di cordoglio arrivati per Elias e tanti si sono stretti, seppur virtualmente, al suo dolore e a quello della Reina.