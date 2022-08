“Si, è un maschietto”, scoop: gioiscono tutti per Michelle Hunziker | Angiolini non vedeva l’ora

Michelle Hunziker, la felicità si quadruplica: Angiolini non vedeva l’ora, arriva il maschietto! Che grande gioia per la conduttrice svizzera più amata d’Italia.

Cicogna in arrivo in casa Hunziker, un principino sta per entrare nella famiglia più sorridente e bella d’Italia. Angiolini e Michelle hanno il cuore che scoppia di gioia. Fan entusiasti.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini al settimo cielo

Sono ormai ufficialmente una coppia da diversi mesi, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che stanno facendo sognare tutti con il loro amore. Il 2022 non è iniziato nel miglior modo per la conduttrice svizzera più famosa d’Italia. Proprio agli inizi del nuovo anno, la bella bionda di Striscia la notizia, con un comunicato Ansa, ha sconvolto l’Italia annunciando la separazione dallo storico marito Tomaso Trussardi con il quale è stata sposata per ben 10 anni.

I due hanno deciso di prendere strade diverse ma oggi sono, fortunatamente, in buoni rapporti anche per il bene e il rispetto delle figlie, Sole e Celeste, che sono nate dal loro grande amore. Subito dopo l’addio a Trussardi, la Hunziker si è fatta beccare in compagnia di un altro uomo, Giovanni Angiolini, il medico ortopedico più sexy d’Italia nonché ex concorrente del Grande Fratello 14.

I due fanno coppia fissa da un po’ e sembra che hanno intenzioni piuttosto serie. Arriva proprio nelle scorse ore una indiscrezione che lascia, positivamente, sconvolto il mondo del web: maschietto in arrivo in casa Hunziker, un principino rallegrerà la famiglia più bella d’Italia.

Cicogna in arrivo a casa Hunziker

Liete notizie per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Si mormora che la cicogna sia in arrivo e che la bella conduttrice svizzera sia in attesa di un bebè. Si tratterebbe, nel caso in cui la notizia fosse confermata, del quarto figlio per la famosa presentatrice di Striscia la notizia e del primo per Giovanni Angiolini.

Michelle e Giovanni stanno insieme ufficialmente da diversi mesi ma sembra che abbiano accelerato le cose piuttosto velocemente. Sarebbero già avvenute le presentazioni in famiglia e lui avrebbe conosciuto anche le piccole di casa, Sole e Celeste.

Quest’estate rovente Michelle la sta trascorrendo proprio con il sexy dottore. Tra una cenetta a lume di candela in un locale sofisticato e un po’ di sole e coccole sullo yacht che ha navigato nelle meravigliose acque sarde, i due stanno facendo sognare tutta Italia con il loro amore e si mormora che siano finalmente pronti a fare il grande passo, ad allargare la famiglia.

Anzi, arriva un’indiscrezione che sconvolge il web: Michelle potrebbe già essere in dolce attesa. Nei giorni scorsi, la conduttrice svizzera è stata beccata insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti mentre entrava in una farmacia per acquistare un test di gravidanza. Chi delle due sta nascondendo il dolce segreto?

Aurora fa coppia fissa con Goffredo Cerza da diversi anni e non ha mai negato il suo desiderio di voler mettere su famiglia. Anche Michelle, nonostante abbia tre figlie, ha sempre intenzione di allargare la sua già numerosa famiglia e questa volta, dopo tre femmine, desidererebbe un maschietto.

Fa sapere il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti:

“Michelle Hunziker sarebbe pronta ad avere un quarto figlio, possibilmente un maschietto”.

Sarà questa la volta buona per Michelle? Un principino sta per arrivare in casa Hunziker? I fan sono al settimo cielo e non vedono l’ora di avere ulteriori conferme e indiscrezioni a riguardo.