Roma, hanno scavato un tunnel e uno della banda del buco è rimasto sotto alle macerie dopo il crollo. Sembra che si tratti della banda del buco.

La faccenda che andiamo a raccontarvi ha dell’incredibile. Una chiamata ai vigili del fuoco, i carabinieri in zona che intervengono e due arresti. L’uomo era intrappolato a 5mt sotto terra. Lui e i complici stavano scavando un tunnel.

La banda del buco a Roma

Una storia incredibile quella che è capitata a Roma. Il luogo del misfatto è la zona l’ Aurelio e precisamente in via Innocenzo XI. Sono circa le 11,30 di ieri quando degli ‘operai’ chiamano i soccorsi avvisando di un crollo e di un uomo intrappolato.

I soccorsi scattano immediatamente e arrivano anche i carabinieri che si trovavano in zona. Lo scenario che si sono trovate davanti le forze dell’ordine è a dir poco allucinante.

All’interno di un locale commerciale era stato scavato un tunnel. Questo passaggio andava verso il centro della strada e quindi molto probabilmente verso le fogne.

Oltre 5mt di scavi in profondità che stavano procedendo, a detta dei vicini, incessantemente giorno e notte. Qualcosa è andato storto però perché lo scavo ha ceduto e uno dei componenti della banda del buco è rimasto sotto le macerie.

Uno dei 4 è rimasto sotto al crollo

Uno dei componenti della cosiddetta banda del buco è rimasto sotto le macerie. I soccorritori hanno subito intuito che cosa stessero cercando di fare. Anche se l’obbiettivo non è ancora chiaro se banche, ville private o altro.

Andrea, 35 anni, è l’operaio finito sotto il crollo e ci sono volute 8 ore e 50 vigili del fuoco per metterlo al sicuro. Le prime operazioni sono state quelle di mettere in sicurezza le pareti per evitare che il ragazzo venisse schiacciato. Poi è stata aspirata la sabbia e sono intervenuti ben 50 vigili del fuoco.

I soccorritori hanno rischiato la loro vita per salvarlo. Durante il salvataggio il giovane era evidentemente preoccupato per le forze dell’ordine. I quattro operai, identificati tutti nonostante la fuga di due di loro, hanno dichiarato che avevano affittato il locale per avviare un’attività commerciale.

Le verifiche sono in corso e le testimonianze , degli attenti abitanti della zona, rivelano di luci accese anche di notte e di un progetto h24. Questa volta le forze dell’ordine hanno salvato un 35enne e tolto dal pericolo la zona ma bastava soltanto un attimo per creare una tragedia nei dintorni.

I pompieri sono rimasti senza parole soprattutto per l’improvvisare una cosa del genere sotto ad un palazzo abitato. Si può arrivare a compromettere la stabilità dello stabile ma ora i 4 pregiudicati, due campani e due romani, dovranno spiegare un po’ di cose.