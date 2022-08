Noemi Bocchi in trappola, la famiglia Totti si allarga: l’indizio conferma i pettegolezzi | FOTO

Noemi Bocchi viene allo scoperto. La famiglia Totti si allarga. Arriva l’indizio che non lascia più alcun dubbio. Ecco che cosa hanno combinato i due, davvero da non crederci. Assurdo.

Novità sul fronte Totti-Bocchi. Arriva l’indiscrezione che fa sparlare il web. Il famoso pupone è pronto ad allargare la famiglia. Ecco la prova schiacciante che lo incastra. Povera Ilary!

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio

L’11 luglio 2022 l’ex calciatore della Roma e la conduttrice più famosa d’Italia, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Dopo aver trascorso 17 anni insieme ed essere stati protagonisti di una favola moderna che tutti speravano non avesse un triste finale come invece è poi accaduto, hanno deluso le aspettative di tutti e spezzato i sogni degli italiani che hanno sempre creduto nel loro profondo sentimento.

La crisi tra Ilary e Francesco sarebbe iniziata in realtà all’incirca un anno fa, quando l’ex pupone ha perso la testa per Noemi Bocchi, madre di due figli ed ex moglie di Mario Caucci, il padron del Tivoli calcio.

Francesco e Noemi avrebbero iniziato a vedersi in gran segreto fino a quando la Blasi, grazie anche all’intervento di un investigatore privato, ha scoperto il misfatto: ed ecco che il loro matrimonio è andato in frantumi. Mentre la Blasi, dopo il ciclone mediatico, ha deciso di chiudere con il passato e iniziare la sua rinascita personale riprendendo in mano la sua vita e mostrandosi spessissimo su Instagram, Totti ha optato per il silenzio stampa e social.

Tuttavia, pare che la relazione tra Noemi e Francesco prosegua a gonfie vele, anzi c’è di più: la coppia fa sul serio, la famiglia si allarga e arriva l’indizio che non lascia più alcun dubbio.

La famiglia si allarga: il web è sgomento

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più, i due ormai sono ufficialmente una coppia. Secondo alcuni indiscrezioni rilanciate da diversi settimanali di gossip come Chi e Novella 2000, il pupone romano e la ex signora Caucci, starebbero continuando la loro relazione.

Mentre Francesco è a Sabaudia con Cristian e Isabel, la sua terzogenita, Noemi avrebbe preso una mega villa al Circeo per stare più vicino allo sportivo. Pare inoltre che, sebbene i due non si siano ancora fatti beccare dai fotografi insieme, in realtà avrebbero incontri clandestini notturni: la Bocchi infatti avrebbe trascorso addirittura una nottata sullo yacht della famiglia Totti.

Insomma, i due sembrano fare sul serio, anzi, arriva una notizia che sconvolge il web: la famiglia si allarga. Si mormora infatti che Noemi Bocchi sia in attesa di un figlio e che il padre sia proprio Francesco. Si tratta di rumors da confermare ma se la notizia dovesse essere vera si tratterebbe del quarto figlio per il pupone e del terzo per la ex signora Caucci.

Perché si è arrivati a pensare questo? La risposta è molto semplice: Noemi Bocchi è stata vista entrare in una clinica privata di Roma, in un centro specializzato in gravidanze. Che si tratti semplicemente di una visita di controllo o c’è qualcosa di più, sotto? Per il momento, queste restano ipotesi che infiammano però il web.

Ilary Blasi, in tutto questo caos, intanto, continua la sua vacanza in attesa di riabbracciare i figli e di tornare a casa per dare il via a un anno televisivo che per lei sarà ricco di progetti professionali.