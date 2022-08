“Lui è scappato”, Raoul Bova: mare di lacrime per la moglie Rocio | Non è stato affatto facile

Raoul Bova è scappato da sua moglie lasciandola sola con le sue figlie. Ecco il racconto di Rocio Munoz Morales.

Raoul Bova è uno degli attori italiani più famosi sin dagli anni ’90 quando ha fatto innamorare tutti quanti grazie alla sua partecipazione al film Piccolo Grande Amore, film diventato un cult.

Sono passati ben 29 anni da quel momento e la fama di Raoul è cresciuta negli anni portandolo anche a recitare in film e fiction internazionali prendendo parte anche a collaborazioni per importanti serie tv, come I Medici.

Raoul Bova e il motivo per cui ha abbandonato Rocio

Ma la sua fama non lo ha portato ad essere molto coraggioso e per questo motivo l’uomo ha sorpreso tutti quanti lasciando sua moglie da sola in un momento molto delicato abbandonando anche le sue due figlie.

A parlare della vicenda è stata Rocio Murales Munoz, ospite da Serena Autieri nel programma Dedicato dove si è raccontata a cuore aperto dato anche la stima che c’è tra le due donne.

Infatti, entrambe hanno recitato assieme sul set della fiction A un passo dal cielo per poi ritrovarsi di recente sul set di Tre Sorelle e ammettendo di essere l’una innamorata artisticamente e come persona dell’altra.

La donna ha parlato del suo percorso artistico ringraziando Carlo Conti del fatto di averla presa in considerazione come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2015 nonostante parlasse poco italiano.

L’attrice ha rivelato che in quel periodo piangeva in continuazione e lo faceva per via di alcuni problemi che aveva da risolvere e molti addetti al lavoro l’hanno additata come una fumatrice di canne per via dei suoi sbalzi d’umore e questo l’ha fatta stare davvero male.

Inoltre, la donna ha affermato che in Spagna spesso alcuni attori che hanno fatto la storia del cinema e hanno fatto conoscere il suo paese anche all’estero non sono molto apprezzati come Pedro Amoldovar e Penelope Cruz che vengono spesso criticati nel loro stato.

Nell’intervista Rocio si è commossa varie volte ammettendo di sentirsi bene in Italia e di appartenere a questa terra nonostante la Spagna sia casa sua e quando ci torna sente il bisogno di tornare nel Bel Paese dove ha scelto di vivere.

La Morales ha rivisto suo padre dopo molto tempo dopo che l’uomo è stato male e ha ammesso che adesso che è lontano da casa il padre gli dice spesso che le vuole bene mentre prima quando era in Spagna lo faceva poche volte.

Continuando nell’intervista ha raccontato di quando Raoul Bova l’ha abbandonata durante un momento molto delicato lasciandola da sola insieme alle sue due figlie e poi essere tornato dopo qualche tempo.

Il motivo dell’allontanamento dell’attore

Il tutto è accaduto il 28 dicembre, quando la donna ha scoperto di essere positiva al Covid-19. Dopo aver appreso che sua moglie era stata contagiata, l’attore è letteralmente scappato per poi abbandonare la casa quando anche le sue due figlie sono risultate positive.

Ovviamente Bova ha lasciato la sua abitazione una volta scoperto di essere negativo per non contagiarsi e ci è ritornato appena ha scoperto che le tre donne più importanti della sua vita fossero completamente guarite.

Tra Raoul e Rocio c’è un grande sentimento e i due si sono conosciuti nel 2012 sul set del film Immaturi – Il viaggio e dal 2013 hanno una relazione che ha dato vita a due splendide bambine, Luna e Alma.

Raoul Bova era già padre di due maschietti Alessandro Leon e Francesco avuti dal matrimonio con l’attrice e nota veterinaria Chiara Giordano con cui è stato sposato dal 2000 fino al 2013.

Rocio e Raoul, in questi giorni stanno passando le vacanze in Spagna assieme al giornalista Alberto Matano e suo marito Riccardo, come dimostrato da un post del conduttore de La Vita in Diretta.