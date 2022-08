“L’ho tradito con lui”, Ricchi e Poveri: dopo 20 anni un’altra confessione sconcertante

By

I Ricchi e Poveri fanno (s)parlare il web

I Ricchi e Poveri sono un gruppo musicale fondato nel 1967, che ieri come oggi, continua a riscuotere grandissimo successo. Considerati, i componenti della band, tra gli artisti che hanno venduto il maggior numero di dischi in Italia, con ben 22 milioni di copie alle spalle, sono tra i preferiti degli italiani.

Hanno raggiunto fama e popolarità tra gli anni sessanta e settanta con brani che ancora oggi sono cantati da generazioni diverse come “Sarà perché ti amo”, “Come vorrei” e “Mamma Maria”, solo per citarne alcuni.

Vincitori e partecipanti a diversi Festival di Sanremo, i Ricchi e Poveri hanno fatto parlare di loro però non solo per il talento e per la loro meravigliosa musica. Dopo 20 anni spunta un retroscena tra due componenti della band che lascia tutti senza parole: è avvenuto davvero il tradimento, lei è stata con lui. Tutta la verità salta fuori.

Tradimento svelato: dopo 20 anni sale a galla la verità

I Ricchi e Poveri continuano ancora ad avere un grande successo. La loro musica è internazionale ed è cantata da giovani e meno giovani. I loro brani hanno fatto innamorare generazioni diverse.

Di loro oggi si torna a parlare però non per la musica ma per un retroscena inedito che lascia davvero senza parole. Stiamo parlando di un tradimento che ha fatto nascere delle crepe nel famoso gruppo musicale.

Inizialmente, la band era formata da Franco Gatti, Marina Occhiena, Angelo Sotgiu e Angela Brambati. Nel 1981 però Marina Occhiena abbandona di punto in bianco i Ricchi e Poveri, a seguito di alcuni litighi con Angela Brambati. A distanza di 20 anni, viene svelata la verità: Marina Occhiena ebbe una relazione con Marcello Brocherel, il compagno della amica Angela Brambati.

I due amanti hanno mantenuto questo flirt segreto per diverso tempo fino a quando sono stati poi sgamati. La loro relazione durò pochissimi mesi. Nel 1991, Marina Occhiena convola poi a nozze con Giuseppe Giordano. Tuttavia, questo tradimento ha distrutto per sempre l’amicizia tra Marina e Angela.

Mentre i Ricchi e Poveri continuano a macinare un successo dietro l’altro, Marina non ha lo stesso risultato come solista. Partecipa a diversi Festivalbar e decide di incidere anche qualche disco ma la popolarità che le aveva donato il gruppo è per lei solo un ricordo del passato.

Spunta fuori anche un altro inedito retroscena su Marina Occhiena e a raccontarlo è niente di meno che Pupo. Il famoso conduttore, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha rivelato che Marina decise di abbandonare il gruppo dopo che Freddie Naggiar le propose una cifra altissima per lasciare il gruppo: ben 20 milioni di lire. Le decise di accettare la proposta.

Nonostante tutto, nel 2020, con grande sorpresa dei fan, i Ricchi e Poveri si esibiscono al Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston, nella loro formazione originaria. Si dice però che Angela e Marina in realtà non abbiano mai fatto davvero pace.