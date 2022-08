“In 4 è più bello”, Alberto Matano felice come non mai: la FOTO commuove tutti

By

Alberto Matano si è mostrato felice assieme a suo marito e altre due persone speciali. Ecco la foto che ha commosso il web.

Alberto Matano è un conduttore televisivo che negli ultimi tempi sta facendo parlare di se per via del suo coming out e del suo matrimonio che ha commosso tutti quanti gli spettatori italiani.

In questi giorni, il giornalista si è fatto vedere in Spagna assieme alla sua dolce metà e a due persone a lui molto speciali di cui nessuno aveva pensato possa esserci un coinvolgimento emotivo.

Alberto Matano e la foto che ha commosso il web

Matano è stato per molti anni un giornalista del Tg1 e ha cominciato la sua carriera lavorando per il settimanale Avvenire per poi negli anni condurre un programma dedicato a gente ingiustamente accusate intitolato Sono Innocente.

Grazie alla sua professionalità ha condotto anche molti speciali importanti del Tg1 ed è stato scelto come volto de La Vita in Diretta, che inizialmente ha condotto con Lorella Cuccarini.

La donna, però, dopo aver lasciato il programma ha espresso alcune parole nei confronti del giornalista facendo capire che il motivo per cui non è stata rinnovata all’interno della trasmissione è stata a causa di Matano.

A sua difesa sono intervenute altre donne del mondo dello spettacolo che hanno dichiarato che Alberto non è mai stato maschilista come la Cuccarini ha affermato e che anzi è sempre stato gentile nei loro confronti.

Opinionista fisso a Ballando con Le Stelle, durante il 2021 all’uomo gli era stata affibbiata una storia d’amore con Roberta Morise, dovuto dal fatto che l’uomo e la donna, adesso presentatrice di Camper dopo l’esperienza non del tutto felice all’Isola dei famosi, si taggavano a vicenda nelle rispettive storie di Instagram.

Matano all’epoca aveva dichiarato di non essere single senza mai rivelare chi fosse la persona che occupava il suo cuore associandolo anche all’imprenditrice Paola Diana in quanto i due passavano molto tempo assieme.

Nei primi mesi del 2022, in occasione delle vicende che hanno coinvolto il ddl Zan, Alberto Matano ha confessato di aver subito del bullismo e degli episodi di omofobia da adolescente non esplicitando completamente la sua omosessualità.

Dopo qualche mese però sul settimanale 7 del Corriere della Sera, parlando della difesa dei diritti ha dichiarato di essere legato ad un uomo per poi uscire allo scoperto e sposarsi dopo 15 anni di relazione con il suo compagno Roberto.

In Spagna con suo marito e altri due amici speciali

Il matrimonio è stato celebrato da Mara Venier ed è stata lei a convincere Matano a non aspettare l’estate per giungere a nozze e il giornalista convinto dalla conduttrice di Domenica In ha organizzato il matrimonio nel giro di un mese.

Alberto e Riccardo quando si sono conosciuti erano entrambi impegnati e pertanto ci hanno messo qualche mese per conoscersi e decidere di mettere fine alle loro precedenti storie per cominciarne una nuova.

Inoltre, Matano aveva incontrato suo marito per tre volte ma non si erano scambiati nessuna parola ed è stato lui a fare il primo passo a prendere coraggio e ad andare a scambiare quattro chiacchiere con l’uomo che lo aveva colpito sin dal primo momento.

Adesso la coppia è felice e si sta vivendo le loro vacanze in Spagna tra spiagge paradisiache e hotel di lusso, il giornalista documenta tutto quanto su Instagram dove i suoi fan si commuovono davanti alle foto del loro amore.

In un ultimo post, Alberto dichiara che in quattro la Spagna è ancora più bella e nella foto, assieme a suo marito Riccardo, Matano è in compagnia dell’attore Raoul Bova e la sua cinììomoagna Rocio Munoz Morales.

I quattro sembrano essere molto affiatati e Rocio ha commentato la foto dichiarando di amare i due coniugi così come anche non sono mancati i commenti di Rita dalla Chiesa e di Stefania Orlando che li definiscono stupendi.