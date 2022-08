Gigi D’Alessio a cuore aperto: “Voglio invecchiare con lei”, l’amore per Anna è troppo forte

Gigi D’Alessio in un’intervista ha dichiarato di voler invecchiare con Anna Tatangelo. Ecco la commovente dichiarazione del cantante nei confronti della sua ex.

Gigi D’Alessio è uno dei cantautori più amati d’Italia che ha avuto anche un ottimo riscontro nel resto degli altri paesi del mondo diventando uno dei più conosciuti in ambito internazionale.

Recentemente, Gigi ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera con uno show evento a cui hanno preso parte molti personaggi del mondo dello spettacolo e molti suoi colleghi che hanno duettato sulle note di alcune sue canzoni.

Gigi D’Alessio e la dichiarazione ad Anna Tatangelo

Tra questi c’è stato anche LDA, Luca D’Alessio, figlio di Gigi avuto dalla relazione con la sua ex moglie Carmela Barbato. Il giovane cantautore si è esibito nello show con la sua canzone Quello che fa male certificata disco di platino.

Il successo di LDA si deve alla sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi e durante tutto il suo percorso, suo padre per non interferire e non riservare favoritismi ha cercato in tutti i modi di non entrare in contatto con la conduttrice non mandandole neanche gli auguri di natale come lui è solito fare.

All’evento erano presenti proprio tutti coloro che hanno avuto a che fare con Gigi D’Alessio ma mancava qualcuno che da molti è stata definita come la grande assente della serata, ossia Anna Tatangelo, ex compagna per molti anni del cantante.

La Tatangelo ha conosciuto Gigi D’Alessio nel 2002 quando insieme hanno duettato, quando lei era ancora minorenne e fresca vincitrice della sezione giovani del Festival di Sanremo, sulle note del brano Un Nuovo Bacio.

Successivamente i due si sono ritrovati a duettare sulle note della colonna sonora di Aladdin, reinterpretando il brano Il mondo è mio in occasione del release di una nuova versione in home video del classico Disney in Italia.

Dopo vari voci su un loro ipotetico flirt, i due escono allo scoperto e nonostante vent’anni di differenza i due si sono dimostrati molto innamorati l’uno dell’altro e hanno messo al mondo un figlio che hanno chiamato Andrea.

La storia d’amore tra i due però non è finita nei migliori dei modi e dopo tanto tempo si sono lasciati senza mai essere sposati ed entrambi hanno trovato una nuova persona d’amare.

Mentre Anna Tatangelo è attualmente impegnata con il cantautore Livio Cori, Gigi D’Alessio è felicemente fidanzato con Denise Esposito di ventisette anni più piccola di lui che l’ha reso padre per la quinta volta.

L’intervista che i fan non hanno mai dimenticato

Nelle scorse settimane si era parlato di una crisi tra Anna Tatangelo e Livio Cori dovuta dal fatto che la cantante sembra non aver mai smesso di amare il suo ex Gigi, ma le voci sono state smentite dopo che Livio e Anna hanno ricominciato a pubblicare delle foto assieme.

Gigi e Anna sono rimasti legati, anche se non si sa in che rapporti, per via di loro figlio Andrea, che in estate ha passato del tempo con suo padre e la sua nuova compagna e il suo nuovo fratellino, nella casa vacanze dove spesso il cantante ha portato Anna Tatangelo.

Eppure in passato, il cantante aveva ammesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin all’interno del programma Verissimo, di voler invecchiare con la Tatangelo ammettendo di aver avuto un colpo di fulmine per lei.

Io piango ancora davanti a questa dichiarazione PIC.TWITTER.COM/TCZXUW5L00 — Ginevra (@Ginevracasalin) AUGUST 12, 2022

La stessa Tatangelo, in occasione del suo secondo posto a Sanremo 2008 aveva dichiarato in mondovisione il suo amore per Gigi ringraziandolo per avergli firmato e prodotto il brano Il mio amico.

Ma tra i due le cose non sono andate come speravano ma i fan della coppia non si dimenticano le parole dell’artista nei confronti della sua ex e ancora oggi rimangono commossi per quella bellissima dichiarazione d’amore.