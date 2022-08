“Ecco il pancione”, clamoroso: Totti e Noemi non si nascondono più | La FOTO li incastra

By

Su un noto settimanale è emersa una foto di Noemi Bocchi con un pancino sospetto che confermerebbe la gravidanza da parte di Francesco Totti. Ecco la foto.

Francesco Totti sembra non farsi più tanti problemi a farsi immortalare in circostanze sospette che fanno pensare che sia sempre più vicino alla sua presunta nuova compagna Noemi Bocchi a tal punto da aspettare un figlio da lei.

Nelle scorse settimane sono trapelate tante notizie a riguardo e in particolar modo il settimanale Chi aveva mostrato delle foto dove Francesco Totti entrava di sera nell’abitazione della donna per poi uscire il mattino dopo in sella al suo motore.

Totti: la foto di Noemi col pancione

Oltre queste immagini ci sono state altre insinuazioni che vogliono Totti innamorato di Noemi sin da prima della separazione con Ilary Blasi e che i due si frequentano sin dallo scorso anno.

Per questo motivo, la Bocchi sarebbe stata presente a gennaio sugli spalti dello stadio a pochi sedili vicino a Totti, anche se Ilary chiedendo cosa ci fosse tra lui e la donna ad un suo amico stretto, quest’ultimo avrebbe coperto l’ex capitano della Roma, raccontando che tra lui e Noemi non c’era nulla e che poteva stare tranquilla.

Ma i sospetti da parte della conduttrice sono cominciati anche in seguito ad alcune azioni da parte dell’ex calciatore. Come hanno riportato varie testate di gossip, dopo aver ricevuto alcuni messaggi molto privati su Instagram, Totti avrebbe levato la gestione dei social alla sorella di Ilary.

Inoltre, Isabel, la più piccola di casa Totti, avrebbe riferito a sua madre di aver conosciuto due ragazzini che altro non sono che i figli di Noemi Bocchi e per questo motivo, alimentando i sospetti su un tradimento, l’avrebbe fatto seguire da un ispettore privato che ha confermato i suoi dubbi

Questa versione dei fatti pare aver fatto infuriare molto il calciatore che sembrava essere sul punto di dire la sua, ma sembra essersi fatto indietro e lasciare che queste indiscrezioni aumentino e che siano ogni volta diverse o con un dettaglio in più.

Per il momento, nessuno dei due ex coniugi sembra aver intenzione di parlare sull’accaduto, infatti dopo i loro comunicati sulla separazione, annunciati lo scorso 11 luglio, nessuno dei due ha rilasciato nessun altra intervista.

Quindi, per ora, tutte le notizie e le versione dei fatti sulla loro separazione e su quello che sta accadendo nelle loro vite sono solo frutto di pettegolezzi e voci di corridoio e nessuno sa quanta verità ci sia in queste.

La foto sospetta

Ma una foto pubblicata in copertina dal settimanale Diva e Donna sembra confermare la notizia più discussa degli ultimi giorni, che riguarda la gravidanza di Noemi Bocchi in attesa di un piccolo Totti.

Pare che la donna, abbia affittato una casa vicino a Sabaudia dove Francesco Totti possiede una proprietà e dove in questi giorni sta trascorrendo le vacanze con i suoi figli. Pare che entrambi vogliano far conoscere la loro prole all’altra in modo da formare una famiglia allargata.

Questa famiglia potrebbe diventare realtà per via della presunta gravidanza da parte di Noemi Bocchi che darebbe a Francesco Totti il tanto desiderato quarto figlio che Ilary gli ha sempre negato.

se è incinta non lo so ma il pancione di noemi si nota… 😅 PIC.TWITTER.COM/0IRMQ0DL8E — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) AUGUST 10, 2022

Nella cover del settimanale, possiamo vedere due foto distinte di Noemi e Francesco Totti al mare, e per quanto riguarda Noemi il bikini rivelerebbe un pancino molto sospetto che sembra essere quello di una donna che aspetta un bambino.

La foto sta facendo il giro del web e molti utenti si stanno chiedendo se effettivamente Noemi sia incinta o se si tratta soltanto di un gonfiore passeggero dovuto ad altre situazioni.

Al momento tutto tace e non ci resta che attendere lo sviluppo di questa storia per venire a conoscenza della verità e soprattutto scoprire se Il Pupone sarà nuovamente padre di un quarto figlio.