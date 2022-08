Barbara Palombelli un fiume in piena: “Me ne sono andata via”, dopo anni si è stufata di lui

Barbara Palombelli dopo tanti anni ha deciso di lasciarlo, spiegando il motivo della sua scelta. Ecco le parole della conduttrice.

Barbara Palombelli è una conduttrice e giornalista molto famosa che da qualche anno conduce il programma televisivo Forum, ma questa volta la donna ha sorpreso tutti quanti per via del gesto fatto.

Dopo tanti anni, ha deciso di mettere uno stop a ciò che durava da tempo rivelando di essersi molto innervosita e di aver reagito d’impulso andandosene via sbattendo la porta senza più tornarci.

Barbara Palombelli e l’ira che l’ha portata al gesto inaspettato

Qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, neanche suo marito Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, che in 40 anni di matrimonio è rimasto senza parole per via del gesto di sua moglie.

La donna, ha rivelato qualche anno fa intervistata al programma Belve, di aver conosciuto suo marito molti anni fa e di essere andata a convivere con lui dopo una settimana di conoscenza sfidando tutto e tutti.

Un gesto azzardato che gli ha portato fortuna anche se ha pensato a cambiare vita. Come ha dichiarato nell’intervista, semmai lei e Rutelli fossero sull’orlo di una crisi e si sarebbero lasciati aveva già in mente 4 o 5 vite e piani per il futuro.

Spesso considerata “cattiva” per via di alcune sue esternazioni non del tutto felici fatte all’interno del programma Forum, la donna ha sempre ammesso di non riuscire a dire al sua e ha dichiarato di essere politicamente moderatamente di destra considerando Matteo Renzi come il peggior leader della storia della sinistra che ci sia mai stato negli ultimi ’20 anni.

Durante l’intervista ha anche ammesso che tra lei e suo marito, il più cattivo è lui e che l’uomo le ha imparato a colpire nel momento opportuno. Ossia quando c’è una discussione o una lite, non reagire ed aspettare il momento in cui l’altro è più debole per poter colpire e servire la vendetta su un piatto freddo.

Barbara e Francesco sono una coppia molto diversa, lei ama il mare mentre lui ama la montagna, così come anche dal lato calcistico dove Rutelli è un tifoso della Lazio mentre Barbara Palombelli è una tifosa della Roma.

In un’altra intervista la donna ha dichiarato che quando c’è il derby decidono di vedere la partita in due stanze separate per non litigare così come entrambi hanno due abbonamenti diversi per vedere le proprie squadre del cuore.

Riguardo l’impulsività la donna ha parlato del suo gesto inaspettato, ammettendo di essersene pentita ma che ormai non c’è più niente da fare, apprezzando però alcuni colleghi che usano questo lato caratteriale.

La Palombelli, infatti ha dimostrato molta stima nei confronti di Vittorio Feltri anche se a volte dice delle cose terribili su vari argomenti e anche su lei stessa mentre apprezza Barbara D’Urso per la capacità di creare un argomento con pochissimi mezzi a disposizione, ammettendo che con lei, alcuni casi sarebbero durati al massimo due ore e non settimane intere.

Dopo anni lasciato senza parole

Inoltre, ammette di essere stata cacciata via da Paolo Mieli che l’ha licenziata dal Corriere della Sera per poi ritrovarlo e aver fatto pace, dichiarando che tutti i licenziamenti che ha avuto gli hanno fatto bene e l’hanno fatta arrivare dove è adesso.

Secondo la donna, il suo essere mandata via spesso è stato frutto del suo dire le cose che pensa a volte anche in modo scomodo e diretto e ha raccontato di quanto ha perso le staffe ed è andata via dal Corriere della Sera.

In quell’occasione, la donna si era stufata del trattamento avuto da parte di Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera ed è andata via sbattendo la porta in modo molto veemente.

La Palombelli ha dichiarato di non averci pensato due volte li per lì ma poi di essersi pentita del suo gesto una volta che ha ripensato a quello che aveva fatto.