Anne Heche: dichiarata la morte celebrale dell’attrice

Anne Heche è stata vittima di un terribile incidente e le sue condizioni sono parse subito gravi. La famiglia ha annunciato nelle scorse ore la morte celebrale dell’attrice.

L’attrice è stata protagonista di un catastrofico incidente che ha fatto subire temere per la sua vita. Lo schianto è stato fortissimo e le sue condizioni sono parse immediatamente disperate.

Anne Heche e il violento schianto

Anne Heche è conosciuta per aver recitato in diverse serie statunitensi che le hanno donato la fama. Poi ha preso parte a film di spessore dove ha potuto diversificare i suoi ruoli e far così emergere la sua versatilità.

La 53enne il 5 agosto si trovava a bordo della sua Mini Cooper quando si è schiantata contro una casa a Los Angeles. Un impatto devastante dal quale è divampato un incendio.

L’auto si è incendiata e le condizioni della Heche sono parse subito gravissime. I traumi riportati sono stati molteplici e anche celebrali. Un avvenimento che ha scosso in maniera profonda la famiglia e i fan dell’attrice.

Una portavoce della famiglia già il 9 agosto aveva comunicato che le condizioni di Anne Heche erano molto gravi. Hanno aggiunto anche che la speranza di vederla viva si stava spegnendo.

Dichiarata la morte celebrale

La famiglia di Anne Heche, come riportato da tutti i media internazionali, ha annunciato che i danni sono davvero importanti. La lesione celebrale anossica che ha subito è devastante e non si aspettano che sopravviva.

L’attrice ha ricevuto così la diagnosi di morte celebrale e la sua vita rimane appesa ora ai macchinari. La famiglia sta già valutando la donazione degli organi. Hanno spiegato che, Anne Heche era propensa all’idea e anzi ponderava da molto di optare per questa scelta.

Ore le macchine stanno tenendo in vita anche quegli organi che andranno a salvare altre vite. Sembra anche che, dai primi riscontri tossicologici, nel sangue della donna fosse presente cocaina.

Le indagini procedono soprattutto per capire come sia scaturito questo incidente. Capire le cause è essenziale per gli inquirenti. Una tragedia che ha scosso gli animi e della quale tutti i media internazionali stanno parlando.

L’attrice è una donna ben voluta ed apprezzata che piano piano si è costruita una carriera. Partita dall’Ohio si è costruita una carriera facendosi conoscere per esempio in Ellen e nel successivo Ally McBeal. Per il grande schermo possiamo ricordare Donny Brasco ma è stata anche una regista. Un’artista, Anne Heche, alla quale il tragico incidente, della quale è stata protagonista, sembra non lasciare scampo.

