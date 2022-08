Andrea Casiraghi, lieto annuncio a corte: mamma Carolina di Monaco pazza di gioia

Andrea Casiraghi protagonista di una meravigliosa notizia. Arriva il lieto annuncio a corte: mamma Carolina non potrebbe essere più felice. Che gioia per i sudditi monegaschi!

Il Principato monegasco impazzisce di gioia: lo ha fatto sul serio. Il lieto annuncio riguarda Andrea Casiraghi. Mamma Carolina di Monaco ha il cuore che scoppia dalla felicità.

Andrea Casiraghi, chi è il riservato figlio di Carolina di Monaco

Primogenito della principessa Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi, quarto in linea di successione al trono di Monaco, Andrea Albert Pierre è tra i reali più chiacchierati ma anche timidi e riservati della famosa dinastia del Principato più famoso al mondo.

Classe 1990, ha sempre mantenuto un profilo piuttosto basso dedicandosi agli impegni di corte senza particolari colpi di scena, così come anche la sua vita privata e sentimentale è stata sempre molto tranquilla.

Dopo aver concluso gli studi presso la scuola internazionale di Parigi, si è laureato nella capitale francese, nel 2007, in relazioni internazionali e nel 2008 è stato inserito dalla rivista Forbes tra i giovani reali più belli e fascinosi del mondo. Dal 2012 è in coppia con Tatiana Santo Domingo, una ereditiera colombiana.

I due sono convolati a nozze nel 2013 con una cerimonia privata a palazzo Grimaldi e l’anno successivo, nel 2014, hanno celebrato il matrimonio religioso a Gstaad con un banchetto che si è tenuto poi nel lussuoso Hotel Palace di Gstaad.

Genitori di tre meravigliosi figli, oggi la bellissima coppia è protagonista di uno scoop che riempie di gioia il cuore di mamma Carolina e del Principato: lieta notizia per Andrea e Tatiana.

La famiglia si allarga: Carolina è emozionata

Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo aspettano, secondo alcune indiscrezioni, il loro quarto figlio. La coppia reale è stata già benedetta con la nascita di tre meravigliosi bambini. Nel 2013 è nato Alexandre Stefano Sasha Casiraghi a Londra. Il piccolo ha ricevuto il sacramento del battesimo il giorno delle nozze dei genitori.

Due anni dopo, nel 2015, sempre nella capitale inglese, nasce India Casiraghi, la loro secondogenita e nel 2018 il terzo figlio della coppia, Maximilian Ranieri Casiraghi, sempre a Londra. Ora Tatiana sarebbe in attesa del quarto bebè.

Ma chi è la moglie di Andrea Casiraghi? Timida e riservata, Tatiana Santo Domingo è una ereditiera della Colombia, figlia di Julio Mario Santo Domingo junior e di Vera Rechulski. Considerata tra le donne più ricche e affascinanti del mondo, suo nonno era proprietario della famosa azienda che si occupa della produzione e della distribuzione di Baviera, una birra colombiana famosissima in tutto il mondo. Proprio lei ha ereditato un sesto della ricchezza del nonno.

Tatiana ha frequentato le migliori scuole internazionali e per anni ha lavorato per Vanity Fair, a New York, collaborando anche per inserzioni di moda e a stretto contatto con Alberta Ferretti.

Lei è inoltre, proprietaria del marchio Muzungu Sisters e insieme ad Andrea Casiraghi è fondatrice di Fondazione motrice, che si occupa di finanziare studi e ricerche per la paralisi cerebrale.

Tatiana e Andrea sono convolati a nozze dopo sette anni di fidanzamento. Mai voci di crisi e gossip malevoli hanno turbato il loro amore. Oggi, dopo anni, sono una coppia felicissima e il lieto annuncio del quarto bebè in arrivo è la prova che i due si amano alla follia. Sarà felicissima mamma Carolina che impazzisce per i suoi nipoti e che sicuramente non vede l’ora di abbracciare anche un altro principino/principessina.