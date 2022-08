Uova, MAI lavarle: non immagini i gravi rischi a cui potresti andare incontro

Uova: non vanno mai lavate sotto l’acqua del rubinetto. Non immagini quali sono i gravi rischi a cui potresti andare incontro. Non farlo mai.

Non tutti sanno che è cattiva abitudine lavare i cibi prima di consumarli: dopo il pollo, la carne rossa ed il pesce, anche le uova non devono essere mai lavate sotto l’acqua del rubinetto. Non immagini quali sono i gravi rischi a cui potresti andare incontro.

Le uova sono un alimento sano e nutriente ricco di proprietà benefiche per l’organismo umano. Si tratta di un ingrediente che viene utilizzato per la preparazione di torte, dolci, ripieni, primi piatti, secondi, contorni, gelati, biscotti e tante altre squisitezze gastronomiche.

Dato che le uova sono un ingrediente molto utilizzato in cucina, molti di noi sbagliano e lavano il prodotto sotto l’acqua corrente del rubinetto per rimuovere la sporcizia sul guscio delle stesse.

Uova: valori nutrizionali e benefici per l’organismo umano

Le uova sono un cibo ricco di proteine e salutare per chi segue una dieta variegata ed equilibrata. L’uovo è formato dal guscio, dal tuorlo e dall’albume. Le uova hanno un alto contenuto di colesterolo: un singolo uovo contiene più della metà della quantità giornaliera raccomandata.

Consumare le uova apporta un senso di pienezza che fa evitare di assumere altri cibi. Il consumo di uova apporta un’adeguata quantità di colina o vitamina J, di vitamine, minerali che assicura una corretta produzione di energia, la luteina e la zeaxantina. Le proteine di alta qualità presenti nelle uova sono essenziali per il mantenimento della massa magra.

Uova sporche: come pulirle?

Se l’uovo presenta la superficie sporca, con feci attaccate e piume è buon consiglio non sciacquarle sotto l’acqua del rubinetto. Si tratta di una pratica molto pericolosa: la superficie del guscio è ricca di batteri. Le uova sporche possono essere un pericolo per la salute e i germi, tra cui la Salmonellosi ed i batteri quali stafilococco o Listeria, possono entrare in contatto con altri cibi. Per rimuovere la sporcizia accumulata sul guscio delle uova è bene passare delicatamente un panno imbevuto con acqua e aceto. Una volta toccate le uova dal guscio molto sporco è bene lavarsi immediatamente le mani ed evitare di toccare altri cibi, onde evitare la contaminazione con i germi ed i batteri.

Una volta pulite le uova, devono essere conservate correttamente nella parte principale del frigo, a una temperatura compresa tra i 2 e i 5°C. E’ bene evitare di conservare le uova sulla porta del frigo, essendo la parte più calda e meno ideale per la buona conservazione del prodotto. È buon consiglio evitare di mettere le uova vicino al pesce e aglio visto che il guscio è poroso ed assorbe i cattivi odori.