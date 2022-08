“Stupendi tutti assieme”, Ylenia Carrisi: spunta la foto che rende in lacrime milioni di italiani

Una nuova foto di Ylenia Carrisi ha commosso milioni di italiani che hanno espresso la loro emozione. Ecco l’immagine in questione.

Ylenia Carrisi è la figlia primogenita di Albano Carrisi e Romina Power, scomparsa nel 1993 dopo un viaggio fatto in solitaria e di cui non si sono più trovate tracce a partire da quel momento.

In rete è spuntata una foto dove Ylenia si è fatta fotografare insieme ai suoi genitori e tutti gli italiani, vedendoli nuovamente assieme dopo tanti anni si sono commossi lasciando dei messaggi molto emozionanti.

Ylenia Carrisi: ecco la foto con i genitori che ha fatto commuovere tutta Italia

La ragazza, prima di decidere di intraprendere questo viaggio, aveva avuto modo di farsi conoscere al pubblico, non solo per essere la figlia di Al Bano e Romina, ma anche per essere stata la prima valletta de La Ruota della Fortuna.

Nel 1993, decide di intraprendere un viaggio in Belize per conoscere la vita degli artisti di strada del posto e dei clochard e per scrivere un libro su come loro passavano le loro giornate.

Quindi si armò di soltanto uno zaino con il minimo necessario e un quadernetto e intraprese questo viaggio per realizzare il suo sogno ma qualcosa non è andato come previsto e di lei sono sparite tutte le tracce.

Prima di scomparire, Ylenia, aveva avuto una telefonata molto accesa con suo padre Al Bano e i due avevano discusso molto per via del fatto che la ragazza aveva espresso un nuovo desiderio.

La giovane Carrisi voleva infatti continuare il suo viaggio andando a New Orleans ma suo padre non era assolutamente d’accordo in quanto era da sola e voleva che rientrasse in Italia il prima possibile.

Dopo quella telefonata, di Ylenia non si è saputo più nulla e pare sia scomparsa misteriosamente facendo perdere tutte le sue tracce ma ancora oggi si spera che un giorno possa riapparire e riabbracciare i suoi genitori.

Dalle indagini dopo la sua sparizione, si è venuto a conoscenza che Ylenia negli ultimi giorni era in compagnia di un sassofonista di strada, Alexander Masakala e che sarebbe rimasta colpita da lui a tal punto da chiamarlo “maestro” e di trattarlo come se fosse il suo guru.

L’uomo è stato uno dei primi sospettati ma fu rilasciato per mancanza di prove anche se successivamente molte donne hanno dichiarato di essere state vittima di sfruttamento da parte di Masakala.

Per questo motivo, Romina Power, ha sempre creduto che sia stato l’uomo a far scomparire sua figlia e che l’abbia soggiogata, drogata e poi segregata per poi farla entrare a far parte della tratta delle bianche.

A questa versione dei fatti si accosta anche a quella di un custode di un luogo dove Ylenia ha passato del tempo che ammette di aver visto in quei giorni una giovane ragazza bionda buttarsi tra le acque dei Mississipi.

I commenti da parte degli Italiani

Secondo il testimone, questa ragazza bellissima, era molto giù di morale e prima di gettarsi nel fiume avrebbe dichiarato di non appartenere più alla terra ma che lei apparteneva alle acque per poi gettarsi.

Di conseguenza, dopo tanti anni, Al Bano ha richiesto al comune di Brindisi un certificato di presunta morte. La richiesta è stata accettata anche se Romina si è sempre dimostrata contraria al gesto del suo ex marito.

Infatti, Romina non ha mai dimenticato sua figlia e spera un giorno di poterla riabbracciare e spesso pubblica alcune foto del passato dove sua figlia è in compagnia dei suoi genitori e dei suoi fratelli.

Una delle ultime foto ritrae Al Bano e Romina, in una foto amarcord in bianco e nero, dove posano assieme ai loro primi due figli Ylenia e Yari mostrandosi molto felici ed uniti.

Subito dopo la pubblicazione non sono mancati i commenti di molti italiani che da sempre hanno preso a cuore la vicenda di Ylenia e si sono dichiarati commossi esprimendo la loro solidarietà.

Tra questi commenti possiamo leggere come molti utenti del web hanno sempre visto la famiglia di Al Bano e Romina unita e sperano che un giorno i due cantanti possano riabbracciare la loro tanto amata figlia.