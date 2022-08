“Sei stato un papà meraviglioso”, terrore a Buckingham Palace: i figli sono distrutti

Buckingham Palace di nuovo teatro di una tremenda tragedia, il loro famosissimo papà lascerà per sempre nei loro cuori un ricordo indelebile. I suoi figli hanno il cuore spezzato.

Terrore a Buckingham Palace: i suoi figli sono distrutti. Arriva la terribile notizia che colpisce la Royal Family e i sudditi e che lascia davvero l’amaro in bocca. Che tragedia!

Buckingham Palace, terrore a corte

Il palazzo reale più conosciuto del mondo è stato spesso teatro di eventi lieti, gioiosi, di meravigliosi annunci e feste. Oggi però si colora di nero. Arriva una notizia che sconvolge l’Inghilterra e la Royal Family: “Sei stato un papà meraviglioso”, i figli sono distrutti.

Giunge una news che nessuno voleva sentire, quella di cui il mondo avrebbe fatto sicuramente volentieri a meno. Gli ultimi anni non sono stati semplici per la famiglia reale. La Regina Elisabetta ha dovuto fare i conti con diverse beghe di famiglia, scandali di corte e matrimoni non approvati che hanno gettato scompiglio in una delle dinastie storiche e più conosciute al mondo.

Ma ora Queen Elizabeth non ha più la forza di lottare. Troppi eventi drammatici sono accaduti ultimamente e la voglia di combattere ormai scarseggia. Arriva proprio in un periodo per la Royal Family davvero complicato un’altra notizia che sconvolge.

Il terribile dramma sconvolge la Royal Family

Un nuovo dramma si è abbattuto come un fulmine a ciel sereno su Londra: “Sei stato un papà meraviglioso”. I suoi figli hanno il cuore spezzato. Protagonista di una comunicazione sconcertante è Mark Dyer.

Dyer è stata una delle persone più importanti per il principe Harry che lo ha sempre considerato un secondo padre e che, a sua volta, è stato sempre trattato come un figlio dall’intimo amico di Lady Diana.

Mark inizia a entrare a far parte della Royal Family quando viene scelto personalmente dal Principe Carlo come sua guardia e in seguito suo assistente. Nel tempo diventerà poi confidente della compianta principessa del Galles che deciderà di assumerlo come guardia del corpo e scorta per sé e i suoi figli.

Dyer e Harry hanno sempre avuto un rapporto meraviglioso: è stato proprio la ex guardia Gallese del Principe Carlo a dare sostegno e supporto morale ai due principi, Harry e William, nel periodo immediatamente successivo alla scomparsa di Lady Diana.

In particolare, il secondogenito di Carlo, cadde nel baratro della depressione e dell’ansia, tunnel dal quale è difficile uscire. In Mark, Harry ha trovato però tutto il supporto amorevole di un secondo padre che lo ha aiutato ad andare avanti e a ricostruire i pezzi di una vita che sembrava distrutta.

Purtroppo per Mark Dyer non arrivano buone notizie: all’uomo è stato diagnosticato un terribile male, il cancro. Ricoverato in ospedale, dovrà ora sottoporsi a tutte le cure necessarie per riuscire a battere questa drammatica malattia.

Purtroppo la sofferenza inizia a farsi sentire e il volto emaciato di Dyer sconvolge il mondo. Il principe Harry, suo figlio del cuore e Jasper, suo figlio biologico, sono accanto a lui in questa lunga battaglia nella quale tutti sperano che Mark esca vincitore.

Un settimanale tedesco lancia la notizia. Il principe Harry ha il cuore spezzato, è preoccupato per Mark e teme di poterlo perdere da un momento all’altro. Dyer però non ha intenzione di arrendersi, sta cacciando gli artigli per tornare a vivere una vita normale e ricongiungersi ai suoi affetti più cari.