“Non lo dimenticherò mai”, Pippo Baudo: è lei ad annunciarlo davanti a tutta Italia

By

Pippo Baudo, arriva la notizia che nessuno si aspettava: “non lo dimenticherò mai”. Proprio lei lo annuncia a tutta Italia. Ecco che cosa è accaduto. E chi lo avrebbe mai detto?

Arriva una indiscrezione che lascia l’Italia senza parole. Ecco che cosa ha raccontato lei a tutta Italia. Pippo Baudo protagonista di una news che fa rimanere tutti di stucco.

Pippo Baudo, l’annuncio inaspettato sconvolge

Tra i conduttori più completi, poliedrici e professionali che l’Italia ha avuto il piacere di annoverare nella sua scuderia di talenti, vi è sicuramente Pippo Baudo. L’ex marito di Katia Ricciarelli è stato uno dei protagonisti di spicco della televisione italiana.

Con oltre 40 anni di carriera eccezionale alle spalle, ha cambiato il volto del piccolo schermo del nostro paese. Lui, che da qualche tempo è scomparso dalla scena pubblica, torna ad essere protagonista per una notizia che ha lasciato tutti di stucco: “Non lo dimenticherò mai”.

Proprio lei fa la scioccante confessione davanti a tutta Italia. Nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere. Che cosa è successo nella vita di uno dei presentatori più amati, conosciuti e famosi d’Italia?

“Non lo dimenticherò mai”: la sua confessione lascia di stucco

Pippo Baudo di nuovo protagonista di un episodio che ha lasciato il popolo italiano senza parole. A fare una confessione inedita sul famoso conduttore è niente di meno che Lorella Cuccarini.

La bella maestra di Amici di Maria De Filippi ha celebrato 37 anni di carriera e in occasione del premio internazionale Basilicata ha rilasciato un’intervista alla rivista Donna nella quale si è raccontata come donna e come personaggio del mondo dello spettacolo.

Lorella ha ripercorso i suoi tanti anni in televisione parlando in particolare del primo incontro con il suo mentore e talent scout, Pippo Baudo. Fu proprio il famoso uomo di Sanremo, come è stato soprannominato il conduttore nel mondo televisivo, a notare il talento e la bravura di Lorella quando quest’ultima aveva solo 17 anni.

Fu lui a proporla per Fantastico, il varietà che ha lanciato poi la Cuccarini al successo. Lorella confessa in particolare un aneddoto che l’ha vista protagonista e che ha rafforzato ancora di più il suo rapporto con Pippo Baudo.

Nel periodo in cui lavorava per il varietà Fantastico, la showgirl, di ritorno da una festicciola con altri protagonisti della trasmissione, in macchina, ha subito un brutto incidente:

“Mi sono spaccata la fronte, mi hanno messo 20 punti dentro e fuori. Di lì a pochi giorni avevamo una conferenza stampa e io non osai dirlo a Pippo. Mi presentai con cerotti e occhiali neri. Lui si arrabbiò e mi fece una ramanzina che non dimenticherò”.

Pippo e Lorella sono sempre stati legati da un rapporto molto forte. Anche se oggi non collaborano insieme, continuano a vedersi e a sentirsi. Baudo ha rappresentato per lei un secondo padre, è stato il suo mentore.

Proprio da Pippo, Lorella ha preso alcuni degli insegnamenti più importanti della sua vita e dei quali ancora tutt’oggi ne fa tesoro. Sempre nell’intervista rilasciata alla rivista Donna, Lorella ha dichiarato che il consiglio più grande che Pippo le abbia dato, è quello di rimanere sempre se stessa.

Lorella lo ha ascoltato e oggi è una donna e un volto noto del piccolo schermo di grande successo. Per lei la strada è tutta in discesa. A settembre ritornerà nuovamente nell’accademia più famosa d’Italia, quella di Amici e presto il pubblico potrà rivederla anche a teatro.