Nido di vespe in balcone, basta buttare soldi in insetticidi: con 1 euro te ne disfai all’istante

Quante volte vi è capitato di andare sul balcone e avvistare un nido di vespe. Un problema che non va affatto sottovalutato, ma si può risolvere con un metodo facile ed economico che ti costerà solo un euro per eliminare il problema una volta per tutte.

I nidi di vespe nelle vicinanze delle proprie case sono un problema davvero un problema, specie se si trovano sul balcone. La maggior parte delle persone rimangono terrorizzate da questi piccoli esseri viventi, addirittura, alcuni avvertono anche le forze dell’ordine. Non è raro trovarle in terrazzo o sul tetto.

La prevenzione è molto importante, infatti, i nidi appena creati sono più facili da togliere. Ma non tutti sanno che basta davvero poco per eliminare il problema, esiste un metodo semplice ed economico. Non parliamo del classico insetticida, ma di un rimedio super efficace e naturale contro le vespe che costa solo 1 euro. Vi cambierà la vita in poche mosse, in pochi lo conoscono: scopriamo di più.

Nido di vespe sul balcone: come fare

Tra gli insetti più spaventosi che ci possano essere sono proprio le vespe. Malgrado siano molto utili per l’agricoltura, dato che sono degli antiparassitari naturali, sono pericolose per l’uomo, infatti, una sola puntura può provocare uno shock anafilattico.

Proprio per questo, è consigliabile eliminare i loro nidi, ma senza ucciderle. Bisogna utilizzare un rimedio 100% naturale, tenendo un occhio anche di riserva anche all’ambiente. Lo scopo è realizzare un posto a loro sfavorevole. Basteranno pochi ingredienti: scopriamo come fare.

L’infallibile rimedio per eliminare le vespe

Per mandare via le vespe senza ucciderle basterà attrezzarsi e prendere il giusto occorrente. Serviranno degli ingredienti che avranno un odore sgradevole per loro. Iniziamo a realizzare una trappola con lo zucchero, che le attirerà.

Inoltre, dovrete utilizzare aceto, acqua e detersivo per i piatti. Oppure, un altro metodo super naturale è mettere i fondi del caffè in un posacenere e accendere la fiamma in modo che l’odore crei un ambiente sfavorevole per le vespe.

Ma se volete un rimedio ancora più forte ma comunque naturale, potrete usare un insetticida a base di menta piperita, mezzo litro di acqua e 30 gocce di olio essenziale. Ricordiamo che prima di intervenire sul nido di vespe, bisogna munirsi di guanti protettivi e visiera.

Ovviamente, è sempre meglio prevenire, infatti, vi consigliamo di non utilizzare sostanze contenenti zucchero vicino alle piante, dato che potrebbero attirarle molto facilmente. Se vi capita di vederle non uccidetele, ma create sempre un ambiente sfavorevole. Ma se le dimensioni del nido sono troppo grandi, contattate delle imprese di disinfestazione, perché è molto rischioso.