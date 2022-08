Mozzarella, questa è la marca migliore da comprare al supermercato: costa soltanto 1 euro

E’ difficile non amare la mozzarella, infatti, è uno degli alimenti più consumati dalle famiglia italiane. Ma conoscete una che sia di qualità ad un prezzo stracciato? Non ci crederete mai, potete trovare la migliore mozzarella anche al supermercato: scopriamo di più.

Se siete alla ricerca della mozzarella migliore, non vi preoccupate, ci ha pensato la celebre rivista francese 60 Millions de Consommateurs. In Francia, proprio come in Italia, è un alimento che si consuma tantissimo, sia per pietanze calde e anche per piatti freddi. Ma dopo una lunga ricerca, dove ha valutato il gusto, l’odore e la consistenza di 18 mozzarelle di latte vaccino o di bufala acquistate al supermercato, ha rivelato quale sia la migliore di tutte in vendita nei supermercati.

Le mozzarelle, oltre ad essere state valutate sulla qualità, sono state giudicate sui gusti del consumatore. Sono tre le migliori in circolazione, sono marche che conosciamo benissimo. Volete sapere quali sono? Scopriamolo insieme.

Alla ricerca della migliore mozzarella di bufala

Sulla celebre rivista di luglio 2022 di 60 Millions de Consommateurs sono stati pubblicati i risultati del test dove abbiamo visto valutare 18 mozzarelle di latte vaccino o di bufala, (12 con latte vaccino e 6 con latte di bufala), tutte marche italiane.

Hanno valutato qualsiasi cosa: l’aspetto, l’odore, la consistenza, il gusto, la morbidezza, l’umidità e la capacità di fondere. Ma si sono basati anche sul gusto del consumatore, facendo una profonda indagine.

I test del DNA hanno confermato che tutte le mozzarelle sono state prodotte al 100% con latte di bufala. E’ stato anche calcolato il Nutri-score di ogni prodotto, si tratta di una scala cromatica e una alfabetica che indica il valore nutrizionale degli alimenti e tutti gli altri dettagli necessari che il cliente deve sapere.

La classifica delle mozzarelle: qual è la migliore? La conosciamo tutti

Secondo il Nutri-score, le mozzarelle migliori sono quelle di bufala, infatti, hanno ottenuto tutte il punteggio “buono”. Al terzo posto troviamo mozzarella di bufala Lovilio Dop di Lidl con 13 punti, sul secondo invece c’è Galbani con 14,5 punti. Infine, al primo posto abbiamo la mozzarella di bufala Zanetti DOP con il punteggio più alto di tutte, ben 15 punti.

Un risultato davvero grandioso, ma secondo la ricerca, nessun prodotto di latte vaccino ottiene “buono” ma “accettabili”, come ad esempio la mozzarella Ambrosi, la simply di Carrefour, la mozzarella Galbani e la Carrefour classic. Per finire, invece, le mozzarelle con il punteggio più basso sono proprio Mozzarella Auchan e Pâturage bio.

Ora la domanda viene spontanea, quanto costa la migliore mozzarella, quindi, la mozzarella di bufala Zanetti DOP? Per la precisione 13,44 euro al chilo. Un prezzo nella norma, ma la qualità è davvero insuperabile.