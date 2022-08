“Mi hai fatto sentire amata”, Francesca Chillemi stravolta dal lutto: era la sua dolce metà

Attimi di dolere quelli che travolgono la nota attrice Francesca Chillemi, la giovane donna stravolta dal lutto saluta la sua dolce metà per l’ultima volta. Chi ci ha lasciati e quali sono le commoventi parole a lei rivolte.

Lei è ormai una donna davvero fondamentale nel mondo dello spettacolo e del cinema, in diversi anni appunto è riuscita a crearsi un nome ed una brillante carriera. In molti appunto hanno iniziato ad interessarsi della sua vita personale anche per via della sua professione. In molti attualmente sono incredibilmente incuriositi dalla sua storia e continuano a stimarla e seguirla incessantemente. Purtroppo nelle ultime ore una spiacevole notizia ha colpito la donna e tutta la sua famiglia, strappandole via innumerevoli lacrime.

In molti si sono chiesti cosa sia realmente successo ed è proprio la stessa conduttrice che ha rivelato il suo dispiacere. Al suo fianco perfino sua madre ha deciso di condividere un pensiero per la persona che insieme hanno perso silenziosamente.

Numerose sono appunto le persone che hanno deciso di mostrare la propria vicinanza alla famiglia esprimendo conforto e dispiacere. Inoltre le parole da lei usate per ricordarla e salutarla per l’ultima volta hanno fatto emozionare chiunque. Entriamo quindi nei dettagli per esprimere al meglio il grande dolore della donna.

Francesca Chillemi, la grane perdita la travolge di dolore, il suo saluto per al sua dolce metà

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente la donna, assieme a tutta la sua famiglia, sta affrontando dei giorni interamente spiacevoli e colpi di dolore. Dovete sapere appunto che, purtroppo, nelle ultime ore è venuta a mancare una persona estremamente importante per la donna, ovvero la sua amatissima nonna. Lei era semplicemente il suo pilastro di vita e la persona più amata da lei. Per questo motivo infatti ha deciso di ricordarla con una foto molto dolce, affiancata da una descrizione particolarmente emozionante e commovente.

“Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata…”

Queste sono le parole dette dall’attrice per la sua nonna materna, per poterla omaggiare e ricordare per sempre. Perfino sua madre ha deciso di esporsi dedicando un piccolo pensiero alla mamma: