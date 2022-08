“L’ho lasciato io”, favola finita per Beatrice Borromeo: eppure sembrava vero amore

Beatrice Borromeo l’ha lasciato, finisce così una favola. Per citare una nota espressione: “Sembrava amore vero e invece era un calesse”. La loro unione è giunta al capolinea. Ecco che cosa è accaduto nella vita della bella reale.

Beatrice Borromeo nell’occhio del ciclone: lo ha lasciato di punto in bianco. Si conclude così una relazione che sembrava destinata a durare per sempre.

Beatrice Borromeo lascia a bocca aperta

Ex modella, giornalista, scrittrice, mamma, nobildonna: Beatrice Borromeo è tutto questo e molto altro ancora. Figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e di Paola Marzotto, nonché nipote di Marta e Umberto Marzotto, è una delle donne più belle e affascinanti del mondo.

Proveniente da una famiglia aristocratica e benestante, Beatrice ha speso buona parte della sua vita dedicandosi agli studi. Dopo la maturità classica ha conseguito una laurea in scienze giuridiche presso l’Università Luigi Bocconi per poi volare negli Stati Uniti d’America, più precisamente a New York, per seguire un master in giornalismo presso la Columbia University.

Nel 2000 Beatrice Borromeo è una delle modelle più acclamate e pagate del nuovo millennio: è stata testimonial di Chanel, Valentino, Trussardi e Alberta Ferretti. Nonostante la moda sia una delle sue grandi passioni, non ha mai messo da parte il suo primo vero amore, la scrittura.

Ha lavorato come capo redattrice e giornalista per numerose testate nazionali e internazionali, si è dedicata a scritture economiche e alla politica, insomma, è proprio una mente brillante.

Lei, che della sua vita privata ha sempre cercato di parlare il più poco possibile, si ritrova oggi al centro dell’attenzione proprio per i sentimenti: è finita con lui, il loro amore è giunto al capolinea.

Lei lo ha lasciato: la scelta inaspettata sconvolge

Beatrice Borromeo lascia tutti senza parole. La nipote di Marta Marzotto prende la sua decisione: lo lascia e chiude un capitolo della sua vita. Non stiamo parlando della sua relazione con Pierre Casiraghi che continua ad essere il suo fedele marito e compagno di vita, ma del suo ex fidanzato Tommaso Buti con il quale Beatrice ha avuto una relazione importante.

Oggi si torna a parlare della Borromeo per i suoi flirt e la sua vita sentimentale che è stata abbastanza turbolenta. Proprio nelle scorse ore, diversi portali di gossip hanno ripercorso la vita sentimentale di Beatrice, ripescando dal suo passato il suo vecchio flirt.

Tommaso Buti, noto come il PlayBoy Re Mida, 55 anni, è un imprenditore italiano che ha costruito il suo impero facoltoso in America. Intimo amico di Donald Trump e fondatore della catena Fashion café che ha visto come sue testimonial Noemi Campbell, con cui tra l’altro ha avuto una relazione e la bellissima Claudia Schiffer, Buti ha fatto tanto parlare di sé.

Tommaso e Beatrice sono stati legati per diverso tempo. Il loro sembrava un amore eterno e destinato a durare ma così non è stato. Come ha raccontato in più interviste la bella moglie di Pierre Casiraghi, è stata lei a prendere la decisione di lasciare Buti nel 2005:

“Aveva la tendenza a lasciarmi e a tornare. Un giorno io gli ho detto: tu per i fatti tuoi io per i miei”.

Da quel momento, Beatrice e Tommaso non si sono più visti e ciascuno di loro ha intrapreso strade diverse. Buti si è trasferito definitivamente in America dove ha avuto non pochi problemi di giustizia legati a frodi e reati finanziari mentre Beatrice oggi è felice con Pierre Casiraghi con il quale ha messo su famiglia.