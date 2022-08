Letizia Ortiz, improvviso malore a Palazzo reale: arrivano i soccorsi | Povero Filippo

Letizia Ortiz, il malore improvviso sconvolge tutti: il panico si diffonde a Palazzo reale, arrivano i soccorsi. Povero Filippo, che dramma per lui, per la sua famiglia e per i sudditi della Corona!

Nuovo dramma per la Royal Family iberica: chiamati d’urgenza i soccorsi. Un terribile malore spaventa la casa reale. Ecco che cosa è successo in Spagna. La Corona trema.

Letizia Ortiz e Filippo VI di Borbone spaventano i sudditi

Letizia Ortiz e Filippo VI di Borbone sono una coppia da tanti anni. La ex giornalista spagnola e l’ex principe delle Asturie, sono convolati a nozze nel 2004 e da allora vivono un sogno d’amore, una meravigliosa favola moderna che ha avuto un lieto fine fantastico.

Genitori di due principesse, Leonor che un giorno salirà sul trono di Spagna e l’infanta Sofia che avrà un ruolo minore rispetto alla primogenita ma ugualmente importante per la famosa dinastia, Letizia e Filippo sono una coppia bellissima, tra le più amate del Royal world, al pari quasi di William e Kate che per il momento continuano però ancora a primeggiare e ad essere la Royal couple preferita dai mass media nazionali e internazionali.

Proprio dalla Spagna arrivano però delle notizie che hanno sconvolto i sudditi e il mondo: si scatena il panico a Palazzo reale, un terribile malore fa spaventare la corte. Povero Filippo, i soccorsi costretti a intervenire.

Che cosa è successo a Palazzo reale: Royal Family in subbuglio

Momenti di panico e preoccupazione per la Royal Family Iberica: Filippo VI di Borbone non sta bene. Che cosa succede al sovrano di Spagna? Secondo quanto emerso da alcuni report che hanno fatto poi il giro del mondo, tra le mura della Zarzuela si nascondono segreti reali mai celati: il re ha sindromi convulsive.

Purtroppo è capitato più volte, fanno sapere fonti vicine alla famiglia reale, che Filippo VI di Borbone si sia sentito poco bene e che Letizia, anche nel cuore della notte, sia stata costretta a richiedere l’intervento dei sanitari.

Il sovrano è stato sottoposto a diversi accertamenti medici. Al momento la situazione sembra essere sotto controllo. Sono capitati più episodi del genere che hanno terrorizzato la Reina Letizia, le principessine e i sudditi che solo ora vengono a conoscenza di questo problema.

I problemi di Filippo preoccupano la Ortiz

Ma non sarebbe tutto. Filippo soffrirebbe anche di altre due ‘patologie’: l’onicofagia e la narcolessia. La prima, è un disturbo compulsivo che porta chi ne soffre a mangiare le unghia delle dita, pellicine e cuticole, provocandosi non soltanto problemi alle mani ma anche ai denti e alla masticazione.

La narcolessia, invece, è un altro disturbo invalidante che si manifesta con attacchi di sonno improvvisi. Tra l’altro, hanno fatto notare diversi media spagnoli, Filippo è spesso ripreso ad eventi pubblici o organizzati dalla Corona, seduto, a tenere gli occhi chiusi.

Letizia starebbe cercando in tutti i modi di smentire queste voci e di nascondere i problemi di salute del marito ma ormai la situazione è palese a tutti. Per quanto la Reina cerchi di coprire il consorte, i suoi disturbi sono ormai venuti allo scoperto. C’è ansia e preoccupazione per il sovrano, si teme per la sua salute e per la Monarchia.

Sembra però che la situazione sia sotto controllo, Filippo viene monitorato costantemente e Letizia sa già come comportarsi, soprattutto nel caso in cui nuovi attacchi di convulsioni colpiscano il marito.