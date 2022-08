Ilary Blasi fuori controllo, dopo il divorzio asfalta Noemi: l’ha proprio distrutta | FOTO

La nota conduttrice Ilary Blasi, stanca degli ultimi avvenenti dopo il divorzio decide di rispondere definitivamente all’ormai famosa Noemi. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo davvero.

Sono molti i chiacchiericci che in questi utili tempo vedono come protagonista indiscussa proprio al famiglia e la vita sentimentale della nota conduttrice italiana. Dopo la notizia del divorzio, confermata pubblicamente proprio dai diretti interessati, sono iniziati a trapelare innumerevoli dettagli che hanno letteralmente capovolto la situazione generando così un putiferio mediatico senza fine. In diverse occasioni la donna si è astenuta nel rispondere alle varie provocazioni ricevute, vivendosi l’intera situazione ed ovviamente la separazione molto lontana dai riflettori.

Nonostante questo però ovviamente è stata informata dei vari chiacchiericci che attualmente riguardano principalmente la nuova relazione del suo ormai ex marito. Fresco di divorzio infatti il noto Pupo di Roma si è incredibilmente avvicinato alla sua nuova fiamma mostrandosi perfino in pubblico non molto distante da lei. Tutto questo non ha fatto altro che incrementare i dubbi e confermare il loro presunto avvicinamento.

Proprio per questo motivo infatti la famosa conduttrice ha deciso finalmente di esporsi su questa questione, in modo singolare ed estremamente silenzioso. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto come ha deciso di reagire.

Ilary Blasi, stanca dai chiacchiericci si scaglia contro Noemi: tutti i dettagli a riguardo, cosa è successo realmente

Chi segue minuziosamente la vicenda sa perfettamente che in questi ultimi giorni le voci sul loro avvicinamento si sono incrementate a vista d’occhio. Inoltre sono molte le versioni che attualmente circolano sul web, si presume perfino che l’ormai nota fiamma di Francesco Totti sia incinta proprio del Pupone. Questo però non è stato affatto confermato dai due ed anzi entrambi tentano in ogni modo di non far trapelare nulla a riguardo. Attualmente però entrambi si trovano in vacanza in luoghi estremamente vicini e questo ha incrementato le supposizioni della gente dal momento che lei si è allontanata così da tanto da casa. Casualità? Sono diverse le persone che pensano che questa non sia affatto una semplice coincidenza.

Proprio per questo motivo infatti la nota conduttrice ha deciso di attirare l’attenzione su di sé esponendosi proprio sul suo profilo Instagram, pubblicando quindi una Instagram Stories. In realtà non vi sono nomi o pensieri in quest’ultima ma vi è appunto un semplice scatto che la ritrae con la lingua di fuori in modo abbastanza provocatorio. La sua infatti sembra appunto una grande provocazione ed una secca risposta riguardo agli ultimi avvenimenti ed alla presunta gravidanza. Lo scatto potrebbe lasciar intendere che, nonostante il grande affetto che ha provato nei confronti del suo ex marito, a lei non interessa molto di questi strani comportamenti dei diretti interessati.