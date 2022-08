“I concorrenti sapevano già tutto”, colpo di scena a Reazione a Catena: Liorni sconvolto | VIDEO

By

Colpo di scena senza precedenti a Reazione a Catena. Marco Liorni è sconvolto, i concorrenti sapevano già tutto. Un video li incastra. Il pubblico resta a bocca aperta.

Non si era mai verificata una cosa del genere prima d’ora: loro sapevano già ogni cosa prima dell’inizio del programma. Marco Liorni resta senza parole, colpo di scena nel famoso game show di Rai 1.

Reazione a catena, colpo di scena senza precedenti

Reazione a catena – L’ intesa vincente, è un game show che dal 2007 va in onda su Rai 1. Il famoso programma ha visto nel corso degli anni succedere alla conduzione volti noti del piccolo schermo: da Pino Insegno a Gabriele Corsi, da Amadeus a Pupo, attualmente le redini della trasmissione sono nelle mani di Marco Liorni.

Lui, amatissimo e apprezzatissimo presentatore, ha fidelizzato il suo pubblico che segue con entusiasmo e con grande passione, il programma della rete ammiraglia. Proprio in una delle ultime puntate del game show di Rai 1, si è verificata una cosa mai accaduta prima d’ora: i concorrenti sapevano già tutto. Spunta un retroscena che lascia senza parole il pubblico. Marco Liorni è sconcertato, viene a galla, in diretta, tutta la verità. Ecco che cosa è accaduto.

Marco Liorni sconvolto

Da diversi anni Marco Liorni è l’amatissimo conduttore di Reazione a Catena. Il gioco più amato dell’estate è attualmente in onda, ancora per alcune settimane, sulla rete ammiraglia. Ogni puntata si conclude con picchi di share altissimi e il merito è sicuramente del presentatore che è in grado di tenere alta l’attenzione del suo pubblico ma anche del format che tanto piace ai telespettatori.

Proprio nel corso di una delle ultime puntate di Reazione a catena, è accaduto qualcosa di sorprendente: i concorrenti sapevano già tutto, colpo di scena senza precedenti. Che cosa è successo? Lo scopriamo insieme.

Nella puntata dell’8 agosto, il famoso presentatore ha preso parola e ha svelato al pubblico una stranissima cosa che mai si era verificata in trasmissione:

“Caso unico stasera nella storia di questo programma perché, per la prima volta, a scegliere il nome degli sfidanti sono stati… chi? Sono stati i campioni! “Venite da Verona ma non siete veronesi, perciò vi hanno dato il nome di Falsinesi”

Generalmente, quando avversari e campioni si sfidano in trasmissione, il pubblico scopre in diretta il nome del team che decide di partecipare al gioco. In questo caso particolare è successo qualcosa che mai prima d’ora si era verificato: gli sfidanti hanno condiviso, la sera prima della trasmissione, lo stesso albergo dei campioni e proprio questi ultimi hanno scelto il nome del team avversario.

Persino Marco Liorni è rimasto sorpreso. Gli sfidanti Leonardo, Niccolò e Alessandro hanno combattuto con le unghie e con i denti sfoderando i loro artigli contro i Falsinesi e sono arrivati ancora una volta a vincere tutte le manches del gioco e a conservare il titolo di campione.