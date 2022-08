“Focose acrobazie davanti a tutti”, Michelle Hunziker senza un briciolo di vergogna: beccata così

La famosa conduttrice si espone incredibilmente in pubblico, Michelle Hunziker in dolce compagnia lo fa davanti a tutti. Ecco tutti i dettagli a riguardo. cosa è successo realmente e tutti i retroscena.

La famosissima conduttrice nel ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé proprio per via di ciò che accade all’interno della sua vita sentimentale. Solo pochi mesi fa appunto la donna si è ritrovata in una situazione del tutto inaspettata, ha infatti deciso di comunicare pubblicamente il suo divorzio dal noto imprenditore Tomaso Trussardi. Il quale al contempo si è mostrato distante.

Dopo solo poco tempo la donna si è incredibilmente avvicinata ad un altro noto volto del mondo dello spettacolo, ovvero il noto medico chirurgo Giovanni Angiolini. Sono molti i chiacchiericci che attualmente circolano sul loro conto dal momento che la donna ha deciso di presentare la sua nuova fiamma perfino alle figlie. Inoltre in questi ultimi giorni l’attenzione del pubblico si è concentrato ancor di più su di lei per via di un presunto test di gravidanza.

Ebbene si, a quanto pare appunto mentre la famosa conduttrice era al fianco della figlia Aurora Ramazzotti, nata dalla relazione con il noto cantante Eros Ramazzotti, avrebbe utilizzato un test. Ad oggi non si sa per certo chi delle due ne necessitava l’utilizzo. Questo però non ha fatto altro che incrementare i dubbi. Vediamo quindi di che cosa si tratta effettivamente.

Michelle Hunziker beccata in atteggiamenti inaspettati: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni la donna si è esposta incredibilmente proprio al fianco della sua nuova fiamma. Pare appunto che i due abbiano deciso di fare sul serio procedendo per gradi. Già in passato i due si sono mostrati in atteggiamenti molto affettuosi in pubblico, nelle ultime ore però pare che la situazione si sia accesa ancor di più.

Secondo quanto riportato su Dagospia infatti una sua collega ha espresso il suo parere a riguardo rimanendo del tutto sconvolta dai suoi attuali atteggiamenti. Quest’ultima infatti sarebbe una donna molto vicina a lei, la quale lavorerebbe appunto su Canale 5 proprio al suo fianco. La sua identità però non è stata rivelata.

“La conduttrice è da sempre di larghe vedute detestando i facili moralismi. Il volto noto è però rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni ‘affettive’ che una esuberante Michelle Hunziker qualche giorno fa rivolgeva al suo neo fidanzato bonazzo sardo. Le due primedonne frequentano le spiagge della Costa Smeralda. Di chi stiamo parlando?”.

Queste sono le parole riportate, voi che ne pensate?