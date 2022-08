Doccetta piena di calcare, rimuoverlo è semplicissimo: hai tutto l’occorrente in cucina

Per una questione di gusti, sia lo sporco che il calcare hanno le loro preferenze: la doccia è la loro zona per eccellenza.

Ciò è dovuto all’acqua che rimane stagnante nella doccia e a tutti i prodotti per l’igiene personale che utilizziamo quotidianamente, che favoriscono la comparsa di macchie di calcare o di muffa.

Non tutti i materiali degli accessori per il bagno hanno le stesse problematiche. Ad esempio i piatti doccia in resina e Gel Coat hanno il vantaggio di essere antibatterici, quindi la muffa non può comparire, ma in altri piatti di qualità inferiore, o in altri materiali, può comparire e non è solo dannosa a livello estetico.

Infatti è dannoso per i materiali con cui è realizzata la doccia, ma può avere anche gravi effetti sulla nostra salute, come la comparsa di infezioni respiratorie o cutanee.