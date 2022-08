“Come faremo senza di te”, Gianni Sperti: la notizia è arrivata poco fa | Piangono tutti i fan

I fan di Gianni Sperti si sono ritrovati in lacrime dopo aver appreso la notizia che riguarda il ballerino. Ecco cosa è accaduto all’opinionista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne è un programma molto amato e seguito dal pubblico di Canale 5 e con gli anni anche i suoi protagonisti sono diventati delle vere e proprie icone a cui gli spettatori non possono rinunciare.

Ma nelle ultime ore una notizia ha rattristato tutti quanti i fan del programma per via di Gianni Sperti e in pochi minuti sono cominciati a spuntare dei messaggi per lui sul web con telespettatori in lacrime per via della notizia ricevuta.

Gianni Sperti: i fan in lacrime per la notizia

Gianni Sperti per molti anni ha ricoperto il ruolo di opinionista all’interno del programma creando un duo comico assieme a Tina Cipollari e commentando le vicende dei protagonisti dello show.

Grazie alla sua insistenza di controllare la cronologia e l’archivio delle chat di alcuni tronisti e cavalieri, così come dame del programma è venuto fuori che questi ingannavano la redazione.

Per questo motivo sono stati allontanati e Gianni ha sempre avuto un buon intuito a trovare chi era nel programma soltanto per voler apparire e non per trovare l’amore della propria vita, scopo del programma.

In questi ultimi giorni, abbiamo visto una foto dove il ballerino ha baciato durante un evento al Twiga Club di Forte dei Marmi, l’ex gieffino Biagio D’Anelli, suo caro amico e sono cominciate a circolare voci riguardo un loro coinvolgimento sentimentale.

Ma Biagio è felicemente fidanzato con Silvana Curcio, con la quale non vede l’ora di andare a convivere mentre Gianni Sperti sembra aver avuto un flirt con la showgirl Cristina Buccino anche se da anni si vocifera una sua presunta omosessualità.

Proprio su questo tema, il ballerino in una passata intervista aveva ammesso che non ci vede niente di male e che non la vede come un’offesa, ma che la sua vita privata deve rimanere tale e non ama questo tipo di chiacchiericcio che porta ad una persona ad un outing forzato.

L’uomo è stato sposato per quattro anni con Paola Barale ma il loro matrimonio è terminato nel 2002 dopo che si erano conosciuti all’interno del programma televisivo Buona Domenica.

Adesso però, i telespettatori devono dire addio a Gianni Sperti e dopo aver appreso la notizia i suoi fan hanno cominciato a postare tantissimi messaggi in suo onore chiedendo di non lasciarli.

L’annuncio inaspettato

Il ballerino, dopo tanti anni al servizio di Maria De Filippi a Uomini e Donne, sembra essere in procinto di abbandonare il programma e il suo ruolo da opinionista per via di un motivo non del tutto banale.

Se la notizia si rivelasse vera, verrebbe spiegato il motivo per cui nei giorni scorsi è cominciata a circolare la voce che Ida Platano sarebbe diventata una nuova opinionista del programma così come Pinuccia.

Le due, potrebbero sostituire Gianni Sperti che si ritroverà a tornare all’interno di un programma che conosce molto bene e che può dargli la possibilità di cambiare ruolo nel mondo della televisione.

Sembra infatti, che il ballerino, prenderà parte alla nuova edizione de La Talpa, che andrà in onda nel 2023 su Canale 5 e verrà prodotta dalla Fascino, azienda di Maria De Filippi che se ne prenderà cura.

ma che è sta storia che Gianni lascia uomini e donne???? come faremo senza di lui scusate 😩 #UED — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) AUGUST 10, 2022

Come già dichiarato da Pier Silvio Berlusconi, dirigente della Mediaset, il programma utilizzerà risorse interne e pertanto tra concorrenti, conduttori e inviati vedremo gente che bazzica in Mediaset o che è vicino ad essa.

Se Silvia Toffanin sembra essere in pole position per condurre la nuova edizione, sembra che Gianni Sperti tornerà nel programma che l’ha visto trionfare nella seconda edizione nel lontano 2005.

Sembra strano che Gianni possa tornare come concorrente e infatti si vocifera che sarà lui l’inviato del programma, mentre per i concorrenti si sono fatti i nomi di Gemma Galgani, Marco Carta ed Elenoire Casalegno.

Per il momento, non si hanno altre notizie a riguardo e bisogna attendere ancora qualche mese per scoprire tutto quello che riguarda il ritorno di questo reality show su Canale 5 e del destino di Gianni Sperti.