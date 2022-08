Uomini e Donne, Ida Platano allarma tutti: ricovero d’urgenza in ospedale | Cosa è successo

Ida Platano spaventa tutti i suoi fan. La dama più chiacchierata di Uomini e Donne ricoverata in ospedale d’urgenza. Che cosa le è successo? Scopriamolo insieme.

Ida Platano fa preoccupare tutti. La dama di Uomini e Donne ricoverata d’urgenza in ospedale. Arriva la foto social che fa tremare il web. Cosa sta succedendo alla bella bresciana?

Ida Platano allarma i suoi fan

Stanno per terminare le vacanze e Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sta per ritornare. A settembre andranno nuovamente in onda nuove ed entusiasmanti puntate del salotto dei sentimenti più famoso d’Italia e i fan si augurano di rivedere anche Ida Platano.

Proprio lei, la famosa parrucchiera bresciana, è stata protagonista delle ultime edizioni del programma dell’amore in onda su Mediaset. Purtroppo non è riuscita a trovare l’uomo della sua vita e con ogni probabilità tra qualche settimana nuovamente siederà sulla sediolina che a tanti ha portato fortuna.

Tuttavia, la protagonista del dating show di Canale 5 nelle ultime ore ha fatto allarmare i suoi tantissimi seguitori. Non si è sentita bene, Ida è stata ricoverata in ospedale. Che cosa è successo alla dama bresciana? Tutti sono in agitazione per lei. Dopo ore di silenzio arriva lo scatto che lascia senza parole. Che grande spavento per la dama.

La dama bresciana è ricoverata in ospedale

Ida Platano spaventa tutti. La dama più famosa del trono over di Uomini e Donne ricoverata d’urgenza in ospedale. Che cosa le è successo? Il web è in fermento, l’agitazione è tanta. Dopo ore di assenza sui social, lei che è solita informare i suoi tantissimi seguitori su ogni suo passo, è scomparsa facendo preoccupare tutti.

La dama bresciana è riapparsa solo nella giornata di ieri, in tarda serata, per aggiornare i suoi seguitori. Attraverso una Instagram story nella quale si vede il suo braccio con un braccialetto tipico di quelli che indicano un ricovero in una struttura sanitaria, la bresciana ha così informato i suoi tantissimi fan:

“Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita. Non sto tanto bene, passerà, tornerò presto. Un abbraccio”.

Purtroppo la dama non ha dato ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute e ancora adesso il suo profilo Instagram tace: nessun post e nessuna Instagram story pubblicata, i fan sono preoccupati per lei. Che cosa sta succedendo alla dama di Uomini e Donne?

Ida da qualche giorno è ritornata a Brescia dopo aver trascorso le vacanze in Calabria con suo figlio Samuele. Sui social intanto si inizia a mormorare. Molti credono che la dama abbia avuto problemi di salute legati al caldo eccessivo o allo stress. Per il momento non ci sono ipotesi certe, possiamo soltanto dire che il mondo del web è in agitazione.

I fan del programma e della parrucchiera bresciana temono che possa essere accaduto qualcosa di più grave. I fan monitorano costantemente il profilo della Platano in attesa di scoprire ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.

Nemmeno la sua migliore amica Gemma Galgani ha proferito parola a riguardo. I fan sono ancora più preoccupati. Che cosa sta succedendo a Ida? Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti per scoprirlo.