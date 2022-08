Trento: scout di 17 anni scompare nel Lago di Lavarone

Tragedia nel Lago di Lavarone, dove un ragazzo di 17 anni si è tuffato da un pedalò e non è più riemerso.

Nel primo pomeriggio di ieri è avvenuta la scomparsa del ragazzo e quando gli amici hanno visto che non riemergeva hanno allertato i Carabinieri.

Ragazzo scomparso nel Lago di Lavarone

Il piccolo Lago di Lavarone, nell’omonimo altopiano in provincia di Trento, è stato teatro di un fatto assurdo che potrebbe trasformarsi in una tragedia.

Nella giornata di ieri infatti, un ragazzo di 17 anni si era recato nel lago per una giornata di divertimento e relax in compagnia dei suoi amici, a un certo punto si è tuffato dal pedalò in cui il gruppo si trovava e non è più riemerso.

Probabilmente voleva solo rinfrescarsi data la calura estiva, ma qualcosa è andato storto e il ragazzo non è più risalito in superficie.

Subito gli amici, preoccupati, hanno allertato i Carabinieri, i quali sono giunti sul luogo per coordinare l’indagine insieme ai sommozzatori del corpo di Trento, arrivati in elicottero.

Fondamentale anche il lavoro dei Vigili del Fuoco e dei volontari di Calceranica, tutti impegnati intorno alle acque del bacino per capire cosa sia successo e verificare se nei dintorni ci sono tracce del corpo del ragazzo.

Il 17enne scomparso è originario di Vicenza, si tratta di uno scout in gita con il suo gruppo, stabilitosi in un campo nei pressi del lago.

Le ricerche

Le ricerche sono effettuate da diversi corpi, sono impegnati infatti i Vigili del Fuoco e anche i volontari appartenenti a questo corpo, oltre a quelli di Calceranica.

Fondamentale ovviamente anche il lavoro dei sommozzatori, che sperano di trovare il ragazzo ancora in vita, magari intorno alla zona del lago.

Ovviamente però l’ipotesi più accreditata è la peggiore, probabilmente infatti il 17enne è morto in seguito a un malore oppure a un incidente, magari è stato risucchiato da un vortice nel fondale e quini è annegato, oppure è rimasto incagliato alle rocce.

Molte le piste prese al vaglio dai Carabinieri, che stanno ascoltando in queste ore i testimoni di quanto avvenuto in modo da ricostruire il più dettagliatamente possibile la vicenda.

Gli amici sono ancora scioccati perché nel giro di pochi minuti, un’allegra gita nelle acque del Lago Lavarone, si è trasformata in una giornata orribile.

I familiari pregano per il ritrovamento del 17enne e sperano che sia in vita.

Non è la prima sparizione del genere, infatti lo scorso 21 giugno, due fratelli senegalesi sono morti in circostanze analoghe mentre il 16 luglio una bimba di quasi 3 anni è sfuggita al controllo dei genitori annegando in un canale.