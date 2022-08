“Totti aspetta il quarto figlio”, l’indiscrezione: la reazione di Ilary è una pugnalata al cuore | FOTO

By

Dopo l’indiscrezione della presunta gravidanza di Noemi Bocchi che farebbe diventare Totti padre per la quarta volta. Ilary Blasi sembra aver reagito in un modo davvero inaspettato. Ecco la foto che lo conferma.

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a infittirsi di nuove indiscrezioni diventando uno dei casi più misteriosi dell’estate dato che ancora oggi, dopo un mese non si conoscono bene le cause che hanno portato i due interessati a mettere fine al loro matrimonio.

Dopo aver trascorso le sue vacanze in Tanzania e poi aver passato del tempo con la sua famiglia a Sabaudia, dove ha passato il testimone al suo ex marito, Francesco Totti, Ilary Blasi si sta godendo del tempo in montagna sulle dolomiti.

Ilary Blasi e la reazione alla nuova paternità di Totti

Dapprima è stata vista nei pressi del Lago di Braies celebre per essere stato il set della fiction Un Passo dal Cielo e successivamente sembra essersi fermata a Cortina in un noto negozio di abbigliamento.

Non si sa con chi fosse in compagnia la conduttrice dato che pare che Chanel sia in vacanza da sola con delle amiche mentre Cristian e Isabel siano con Totti nella casa di Sabaudia dove a pochi passi ci sarebbe anche la Bocchi assieme ai suoi figli.

In questi giorni, sta circolando una voce che vorrebbe Francesco Totti diventare padre per la quarta volta e questa volta sarebbe proprio Noemi ad aspettare un piccolo pupone ma ovviamente la notizia va presa con le pinze.

Sembrerebbe, infatti, come riportato da caffeinamagazine che dopo aver appreso questa notizia, Ilary Blasi avrebbe compiuto un gesto inspiegabile e avrebbe acquistato un impermeabile nero lucido con delle scarpe firmate Yves Saint Laurent per poi cancellare senza motivo la foto dai social.

Inoltre, mentre era in montagna è stata beccata da una fan in compagnia di una sua amica a cui avrebbe spiegato cosa avrebbe fatto appena ha messo fine alla storia con l’ex calciatore della Roma.

A darne la notizia sulle sue storie di Instagram è stata l’influencer del gossip, Deianira Marzano che ha pubblicato una foto mandatole da una sua followers che dichiara di aver origliato un discorso tra Ilary e una misteriosa donna.

Secondo quanto riportato sulla storia di Deianira, Ilary Blasi avrebbe confessato di essere andata a casa di Totti ed essersi ripresa tutte le sue cose e che i suoi figlia al momento si trovavano col padre.

La persona che ha origliato la conversazione ha preferito rimanere anonima e quindi al momento non sappiamo di chi si tratta e specialmente se le sue parole sono vere o si tratta solamente di una voce.

Fatto sta che sembra che Ilary, secondo tutte queste versioni, non abbia gradito il chiacchiericcio riguardo la quarta paternità del suo ex marito e che i suoi gesti sui social siano fatti proprio per una sorta di ripicca.

Le parole di Ilary

In passato la stessa conduttrice intervistata da Fabio Fazio al programma Che Tempo Che Fa dichiarò che se Totti avesse voluto fare un quarto figlio sarebbe meglio che si trovasse un’altra donna.

E se le indiscrezioni si rivelassero vere, il suo ex marito, sembra averla presa in parola su quella che in realtà era soltanto una battuta fatta dalla conduttrice con uno dei suoi più cari colleghi e amici.

Al momento tutte queste notizie non hanno ancora una fonte certa e nessuno dei due diretti interessati sembra voler mettere fine alle varie voci di corridoio dando una versione dei fatti veritiera.

Secondo alcuni giornali, Ilary si sarebbe presa un anno sabbatico tornando in tv solamente all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi, mentre Totti uscirebbe allo scoperto con Noemi soltanto quando saranno terminate le pratiche col divorzio dalla Blasi.

Staremo a vedere se queste indiscrezioni si rivelano essere veritiere o si è trattato soltanto di un pettegolezzo.