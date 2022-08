“Tantissimi auguri”, Beatrice di York al settimo cielo: la famiglia è al completo | Sudditi felicissimi

Beatrice di York al settimo cielo, finalmente la famiglia è al completo. I sudditi sono felicissimi per lei, piovono messaggi di auguri per la meravigliosa principessa inglese.

La figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson al centro dell’attenzione. Beatrice di York ha il cuore che scoppia di gioia: ora sì che la famiglia è al completo. Che grande notizia per la Royal Family.

Primogenita del principe Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson, Beatrice Mapelli Mozzi è nipote della Regina Elisabetta e del compianto Filippo di Edimburgo, nonché sorella maggiore della principessa Eugenia. Si colloca al decimo posto nella linea di successione al trono britannico.

Tra le principesse più chiacchierate della Royal Family inglese, oggi si ritrova nuovamente al centro dell’attenzione per una meravigliosa notizia. I sudditi sono felicissimi per lei, ora sì che la famiglia è al completo.

La vita di Beatrice di York è sempre stata segnata da problematiche familiari piuttosto importanti. La famosa principessa ha sofferto in passato molto per il divorzio dei genitori. Lei stessa ha raccontato di aver attraversato periodi bui a causa anche di alcuni importanti problemi di salute. Arriva però adesso la lieta notizia che lascia il Regno Unito senza parole: la felicità è davvero tantissima.

Tra le principesse più chiacchierate della Royal Family, Beatrice di York ha ora i riflettori puntati su di sé. La prima figlia del duca Andrea e di Sarah Ferguson, ha una lieta ragione per gioire: ha festeggiato i suoi 34 anni con tutta la sua famiglia riunita.

Non si vedeva da tempo un sorriso meraviglioso e così raggiante sul viso della principessa che negli ultimi anni ha attraversato momenti davvero bui. Nelle scorse ore, la principessa di York ha celebrato il suo genetliaco in compagnia delle persone a lei più care, del marito Edoardo Mapelli Mozzi e della sua famiglia.

Tanti i messaggi social da parte della Royal Family e degli utenti che hanno emozionato. Scrive per esempio il marito:

A corredo di questa didascalia, una foto meravigliosa di Beatrice durante una vacanza. Finalmente la principessa torna a sorridere dopo un periodo turbolento. La sua vita non è stata affatto semplice.

Fin dall’infanzia ha sofferto di attacchi d’ansia soprattutto a seguito del doloroso divorzio tra i genitori, Sarah Ferguson e il duca Andrea di York. Per non parlare poi del dramma che ha sconvolto la famiglia reale e che ha visto coinvolto direttamente il padre.

Il terzogenito della Regina Elisabetta è stato infatti travolto nello scandalo delle molestie sessuali insieme ad Epstein e accusato di frode per milioni di dollari ai danni della nazione inglese e non solo. Fatto da parte dalla Royal Family per l’infamia e la vergogna che è stato capace di gettare sulla casa reale inglese, oggi Andrea è tra i meno benvoluti nel Regno Unito.

Non vale lo stesso per le sue figlie che sono considerate invece delle meravigliose principesse. Beatrice, tra l’altro, proprio qualche tempo fa, ha emozionato tutti prestando la sua voce per un progetto sociale che a lei sta molto a cuore: la dislessia.

A sette anni le è stata diagnosticata questa malattia che le ha fatto vivere buona parte della sua infanzia e preadolescenza in maniera drammatica. Fortunatamente è riuscita a superare il tutto con l’aiuto anche della famiglia e oggi è portatrice di un messaggio positivo: “Essere diversi è un dono”.

La principessa Beatrice, timida e riservata, avrà trascorso sicuramente un compleanno indimenticabile, circondata dagli affetti più cari. Tantissimi i messaggi social a lei dedicati: “Tantissimi auguri principessa, che la vita ti sorrida sempre”, scrive un utente. La figlia di Andrea di York è circondata davvero da tanto amore.

Granddaughter of HM The Queen, 10th in line for the throne, Princess Beatrice of York! The happiest of birthdays and many more 💙 pic.twitter.com/Sv65OmkIyy

— princess jezell (he/him) (@RnbwRvnJezell) August 8, 2022