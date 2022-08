“Questo è per farmi perdonare” Celentano: l’eclatante gesto per la Mori 40 anni dopo il tradimento

By

Celentano nell’occhio del ciclone. Dopo 40 anni dal tradimento, arriva l’eclatante gesto per farsi perdonare da Claudia Mori. Il video social lascia i fan del cantante senza parole.

Adriano Celentano chiede scusa così a Claudia Mori. Dopo 40 anni dal famoso tradimento che fece parlare il mondo, il molleggiato fa un mea culpa e pubblica un video social che fa infiammare il web.

Adriano Celentano e Claudia Mori, la accoppia più amata dello showbiz italiano

Adriano Celentano e Claudia Mori sono davvero una delle coppie più belle del mondo. Loro, che sono marito e moglie dal 1964, hanno affrontato insieme momenti belli ma anche drammi e periodi turbolenti.

Conosciutisi da giovanissimi, i due artisti hanno trascorso buona parte della loro vita insieme. Eppure, pochi sanno che la famosa coppia ha dovuto affrontare un tradimento: quello commesso da Adriano nei confronti di Claudia ben 40 anni fa.

Il molleggiato, come è conosciuto Adriano nell’ambiente musicale, non è soltanto uno dei cantanti più amati del panorama artistico italiano ma è stato anche un attore di grande successo e proprio nel periodo in cui ha girato uno dei suoi iconici film, è avvenuto il misfatto.

Nelle scorse ore, l’artista ha pubblicato un video che ha lasciato i fan di stucco. Ecco che cosa sta succedendo e perché i social sono in fermento.

Il video del cantante lascia i fan senza parole

Claudia Mori ed Adriano Celentano stanno insieme da tanti anni. Sebbene il loro matrimonio sembri perfetto e senza problemi, in realtà anche la loro unione ha attraversato il mare in tempesta: ben 40 anni fa, il molleggiato ha tradito la sua compagna con una donna bellissima. Stiamo parlando di Ornella Muti.

Il misfatto è avvenuto nel periodo in cui Celentano stava girando il lungometraggio de “Il Bisbetico domato”. Lui e Claudia, al tempo, avevano già una relazione consolidata e nota a tutta Italia. Il flirt con Ornella Muti è rimasto top secret per tantissimi anni fino a quando a chiarire la situazione è stata proprio Claudia Mori.

La donna ha deciso di svelare il mistero che per anni è stato un’ombra scura che avvolto il loro matrimonio. La Mori ha dichiarato che il tradimento c’è stato e che la ragione è da imputare a lei. In quel periodo, il suo comportamento freddo, distante e ribelle spinse il marito a cadere tra le braccia della meravigliosa Ornella Muti.

Nonostante il forte dolore provato, Claudia è riuscita a perdonare Adriano e da quel momento i due non si sono separati un solo istante. Nelle scorse ore, il molleggiato ha pubblicato sui social un video che ha lasciato però i fan senza parole. Il cantante ha condiviso un suo brano del 2013, “Io non ricordo”, scritto da a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, con questa didascalia:

“Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene… In attesa di attaccare qualcuno o forse tutti, per farmi perdonare vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli”.

Ed ecco che a corredo del filmato, iniziano a scorrere delle fotografie meravigliose dei primi anni di fidanzamento e poi matrimonio di Adriano e Claudia. La coppia è bellissima e i fan sono rimasti senza parole. Ieri come oggi, il loro amore continua a incantare tutti. Tantissimi i commenti pubblicati sotto il post di Adriano Celentano: Claudia e il molleggiato sono davvero la coppia più bella del mondo.