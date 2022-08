“Pupone junior in arrivo”, l’indiscrezione fa tremare Ilary: rimasta incinta di Totti

Arrigi di preoccupazione per la famosissima conduttrice Ilary Blasi, la quale si è da poco separata dal noto Francesco Totti. L’indiscrezione sulla gravidanza lascia tutti senza parole. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo fra i due.

Come ben saprete la famiglia Totti in questo ultimo periodo è al centro del gossip per via della sua presunta relazione con l’orami famosa Noemi. La coppia infatti ha deciso di comunicare pubblicamente le loro intenzioni riguardo al loro futuro matrimoniale proprio dopo il putiferio mediatico che si è scatenato su entrambi ed ovviamente dopo i primi scatti che ritraggono l’ex calciatore in compagnia della sua nuova fiamma. Tutto questo ha creato molto disagio e per questo motivo entrambi attualmente vivono la loro privacy in maniera molto riservata come è giusto che sia.

In questi ultimi tempi però, proprio dopo l’annuncio, la nota conduttrice ha deciso di essere più presente su propri profili social così a poter mostrare con grande spensieratezza la propria quotidianità senza però far trapelare nulla.

Vi sono innumerevoli versioni riguardo la loro rottura ed una semplice indiscrezione ha letteralmente sconvolto tutti i loro fan e non solo, ancor di più della notizia del divorzio. È bene quindi fare chiarezza a riguardo. Vediamo nei dettagli cosa è realmente accaduto e qual è la loro situazione attuale.

Ilary Blasi sconvolta per via della gravidanza, Francesco Totti non pensa più al passato: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni entrambi hanno dimostrato di voler voltare definitivamente pagina senza pensare più al loro passato insieme. Se da un lato abbiamo Francesco nel bel mezzo di una relazione da ormai qualche mese, dall’altro abbiamo la nota conduttrice che si gode a pieno ogni attimo delle sue vacanza mostrandosi spensierata e felice della sua scelta. Per chi non lo sapesse entrambi attualmente sono soggiorno in luoghi del tutto separati. Lui infatti attualmente è a Sabaudia con i figli per godersi qualche attimo di relax nella villa di famiglia mentre lei si gode la propria libertà in montagna.

In pochi però sanno che anche Noemi attualmente si trova in vacanze ed è perfino molto vicina a Francesco. In questi ultimi giorni ha iniziato a circolare una voce del tutto inaspettata proprio a proposito di questa loro vicinanza. Pare appunto che secondo molti la nota Noemi sia incinta e che si sia avvicinata così tanto a lui i vacanza proprio per stare più tranquilla. Per il momento non si conoscono i dettagli, si presume però che Francesco stia aspettato il momento giusto, ovvero il termine del lavoro degli avvocati, per poi uscire allo scoperto con Noemi.