Pensioni, legnata senza precedenti: 700 euro in meno per tutti i nati in questi anni

Per quanto l’occupazione, per lo meno in base ai dati pubblicati, si sia riportata ai livelli del 2019, le stesse analisi non possono essere fatte per quanto riguarda le ore di lavoro effettivamente prestate. Una discrepanza che porterà effetti.

Un altro fattore in grado di determinare modifiche significative per il nostro Paese è l’inflazione, un flagello tristemente noto in particolare ai cittadini che si trovano a fronteggiare quotidianamente il problema della spesa.

Nel caso in cui la situazione si mantenesse inalterata, il recupero del potere d’acquisto attraverso la rivalutazione delle pensioni comporterebbe un costo per lo Stato di circa 24 miliardi.

La rivalutazione di quest’anno si limiterà all’1,9%, ma si prevede un aumento significativo per l’anno prossimo, in quanto la rivalutazione ha luogo in genere l’anno successivo a quello dell’inflazione.

In ogni caso, la percentuale di pensionati con un reddito lordo inferiore a 12.000 euro l’anno è del 40%, secondo quanto già menzionato.

La situazione è peggiore per le donne, che hanno una pensione inferiore del 37% rispetto agli uomini.

Le ragioni sono molteplici, dalla riduzione dell’orario di lavoro alla fine della carriera con minore anzianità contributiva.

L’Inps è riuscita opportunamente ad esaminare la situazione del futuro di domani e delle pensioni di domani.