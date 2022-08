Padova, l’auto finisce nel fiume: due donne annegate nel fiume Gorzone

By

L’auto con a bordo due donne è precipitata nel fiume Gorzone e loro hanno perso la vita poiché sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo.

L’incidente stradale ha avuto un bilancio tragico, infatti le passeggere sono annegate, tuttavia non ci sono altre persone coinvolte.

Incidente mortale nel fiume Gorzone

Avvenuto nella mattinata di oggi, l’ennesimo incidente stradale, stavolta nel padovano, dove due donne hanno perso la vita per annegamento.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto viaggiava nella frazione di Stanghella, in provincia di Padova, quando a un certo punto è finita fuori strada cadendo rovinosamente nel fiume.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 6 del mattino e le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, che hanno recintato la zona interessata per consentire alla Scientifica di effettuare i rilievi.

Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo dopo che alcuni passanti hanno notato la vettura nel fiume, la quale è stata trainata grazie all’aiuto del Vigili del Fuoco.

All’interno c’erano le salme di due donne di cui ancora non è stata resa nota l’identità, nel frattempo si procede con la ricerca di eventuali testimoni o telecamere di zona per ricostruire il percorso dell’auto.

La ricostruzione

I Carabinieri di zona stanno indagando per capire la dinamica dell’incidente, secondo le informazioni trapelate finora, sembra che l’automobile sia uscita fuori strada un chilometro prima di dove è stata recuperata.

Una volta precipitata nel fiume Gorzone, sarebbe stata trascinata dalla corrente. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 ma hanno solo potuto accertare la morte delle due passeggere, avvenuta diverse ore prima.

Ora, la zona è al vaglio degli investigatori, che stanno cercando ulteriori dettagli per far luce su quanto avvenuto, soprattutto si cerca di capire per quale motivo l’auto sia andata fuori strada.

Non è ancora chiaro se le vittime siano state identificate o meno, ad ogni modo l’automobile è stata sequestrata, in modo da cercare eventuali elementi utili alle indagini, ovviamente non deteriorati dall’acqua.

Sembra infatti che la vettura sia rimasta nel Gorzone per diverse ore, tuttavia nessuna aveva segnalato la scomparsa delle donne.

Si attende anche il riscontro del medico legale, che con l’autopsia saprà stabilire l’esatta causa della morte, nonché accertare se questa è stata causata per annegamento o per un malore della conducente.

È possibile anche che la macchina abbia avuto un guasto, nessuna ipotesi viene scartata poiché le indagini sono in pieno svolgimento e sono tanti i dettagli ancora da valutare.