“Mi prendo una pausa”, Il Volo: l’annuncio gela i fan dei tre amati tenori | Proprio lui si ferma

Il Volo, arriva l’annuncio che fa gelare i fan. Ecco che cosa è successo proprio a lui. L’amatissimo tenore ha deciso di fermarsi. Che brutta notizia per i suoi tantissimi seguitori.

Il pubblico che ama i tre tenori de Il Volo è rimasto senza parole. L’annuncio sconvolge tutti: proprio lui ha deciso di prendersi una pausa dalla musica.

Il Volo, brutte notizie per i fan del gruppo

Nato nel 2010, Il Volo è il gruppo musicale formato da tre giovani ragazzi che con le loro portentose voci hanno conquistato non solo l’Italia ma il mondo intero. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono i 3 cantanti diventati famosi grazie alla loro partecipazione al talent show “Ti lascio una canzone”.

La loro professionalità ma soprattutto il talento e la bravura che li contraddistingue, hanno fatto sì che i tre giovani cantanti riuscissero a sfondare nel mondo della musica non soltanto in Italia ma anche fuori dal nostro bel Paese.

I tre, hanno stipulato, giovanissimi, un contratto da oltre 2 milioni di dollari che prevedeva la pubblicazione di un album da lanciare sul mercato internazionale e che si è rivelata poi una scelta vincente.

Tuttavia, loro, sempre così affiatati e complici nel lavoro e lontano dal palcoscenico, si ritrovano ora ad essere al centro dell’attenzione. In particolare, uno dei tenori fa un annuncio che lascia senza parole. Cala il cielo tra i fan: lui ha deciso di prendersi una pausa.

Chi è il giovane tenore che ha deciso di prendersi una pausa dalla musica

Arriva una notizia che gela i fan: lui ha deciso di prendersi una pausa dal mondo musicale. Stiamo parlando di Ignazio Boschetto. Il giovane ventisettenne di origini bolognesi ha una voce che incanta davvero tutti. Insieme ai suoi colleghi e amici, Piero Barone e Gianluca Ginoble, gira l’Italia e il mondo portando brani originali e rivisitazioni dei grandi classici che emozionano ancora tutti.

In vista dell’estate però anche gli artisti sentono la necessità di riposare ed è per questa ragione che Ignazio Boschetto ha deciso di prendersi un po’ di tempo da dedicare solo a se stesso per fare il carico di energia e ritornare poi, tra qualche settimana, a esibirsi sui più grandi palcoscenici del mondo in grande forma.

Boschetto è stato beccato in un locale a Mesagne, a Brindisi, allo “Splendido bar” a fare serata insieme a degli amici. Paparazzato a bere drink e a ridere a crepapelle, si è concesso finalmente un momento di svago e relax dopo tanto tempo insieme ai compagni di una vita e alla gente comune.

I 3 del Il Volo sono apprezzati anche per questa ragione, per la loro semplicità e umiltà. Nonostante infatti abbiano un successo internazionale e siano seguiti da milioni di persone, sono rimasti dei ragazzi semplici e senza grilli per la testa. Ignazio dunque ha bisogno di staccare la spina e di riprendere le forze prima di affrontare un altro anno impegnativo da un punto di vista professionale.