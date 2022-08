Lucciole in giardino, il trucchetto dei vivaisti per attirarle in 2 minuti: un vero spettacolo

Ecco che vi sveliamo come attirare le lucciole nel vostro giardino. La soluzione è a portata di mano eppure la conoscevano solo in pochi.

Continuate a leggere per scoprire in che modo potete attirare questi splendidi animaletti all’interno del vostro giardino.

Come attirare le lucciole in giardino

Per attirare le lucciole devi creare un ambiente consono. La prima cosa che dovresti fare è creare umidità.

Le lucciole cercano solitamente i luoghi in cui l’umidità abbonda (fiumi, paludi, lagune…). Ecco perché, se sei interessato a come attirare le lucciole nel tuo giardino, dovresti pensare di posizionare una zona umida al suo interno, come una fontana o uno stagno naturale. Cerca di lasciare il fango in questo stagno, poiché è un elemento che piace a questi animaletti.

Metti legna e tronchi. Accanto alla fontana o allo stagno, dovresti mettere una piccola pila di legna o tronchi, poiché sono luoghi che le lucciole useranno per deporre le uova.

Non gettare pesticidi. Queste sostanze chimiche non solo tengono lontane le lucciole, ma le uccidono. Inoltre, le tue piante potrebbero morire. Evita a tutti i costi la presenza di qualsiasi sostanza chimica dannosa per la natura di cui dovresti prenderti cura.

Lascia crescere la tua erba. È vero che per quelli di noi che amano il giardinaggio, tagliare l’erba è molto importante affinché il giardino appaia pulito. Ma se vogliamo che le lucciole si sentano attratte, allora dovremmo lasciare un’area dell’erba un po’ ricoperta di vegetazione.

Questo perché durante il giorno riposano in zone dove abbonda la vegetazione prima di uscire di notte. Ti consigliamo anche di avere piante nel tuo giardino che forniscano ombra per fungere da alloggio per le lucciole.

Evitare fonti di luce molto forti. Quello che vogliamo è godere della luminosità naturale delle lucciole e non tanto delle nostre sorgenti luminose. Pertanto, sarebbe una buona idea evitare di avere troppe luci accese di notte. Ricorda che anche la luce di questi animaletti diminuisce o non è così evidente quando ci sono troppe sorgenti luminose.

Ma scopriamo qual è il metodo definitivo per attirarle.

Ecco il trucchetto dei vivaisti

La sua luminosità è bella, ma anche rilassante, da vedere soprattutto di notte nella tranquillità della natura: per fortuna con questo metodo possiamo beneficiarne.

Non tutti lo sanno, ma le lucciole sono appassionate ad alcuni tipi di piante. Proprio per questo, dovreste piantare quelle che più preferiscono.

La lista è lunga e solo in pochi la conoscono. Tra i principali tipi di piante preferite da questi insetti compaiono il gelsomino, il tarassaco, la lavanda, la margherite e le campanule.

E voi conoscevate questa soluzione magica? Fateci sapere se la applicherete o se la usavate già con grande successo!