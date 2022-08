Ilary Blasi scoop, matrimonio distrutto per colpa sua: salta fuori il nome | Altro che Noemi

Il matrimonio di Ilary Blasi sembra essere finito per colpa di un’altra persona e non si tratta di Noemi Bocchi. Ecco chi sarebbe la persona che ha cercato di nascondere tutto quanto.

La vicenda che riguarda la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce da ormai un mese ogni giorno di una nuova rivelazione, anche se al momento nessuna di queste può essere definita come una verità dato che non ci sono conferme sulla versione dei fatti.

La più gettonata vuole che Ilary Blasi sia stata tradita da Francesco Totti per via della sua relazione extraconiugale con Noemi Bocchi e che la donna l’abbia scoperto dopo aver ingaggiato un investigatore privato.

Ilary Blasi: il tradimento da parte di una persona molto vicina a lei

Ma secondo il settimanale Chi, la donna avrebbe subito un doppio tradimento e questa volta la persona colpevole non è Noemi ma bensì una persona che lei reputava amica che l’ha pugnalata alle spalle.

La storia d’amore tra Totti e Ilary è cominciata quando dopo averla vista in televisione, Totti dichiarò ai suoi amici di volerla sposare a tutti i costi e che sarebbe stata la donna della sua vita.

Grazie ad un amico in comune che conosceva Silvia, la sorella di Ilary, Francesco Totti riuscì a mettersi in contatto con lei e organizzarono un’uscita nonostante la conduttrice all’epoca sembrava essere fidanzata e tifosa della Lazio.

Ma dopo un lungo corteggiamento, Totti la invitò a vedere la famosa partita dove le dedicò il gol con la maglia 6 Unica! e la invitò a cena e da quel momento cominciò la loro splendida storia d’amore

Inizialmente, Ilary era titubante all’idea di intraprendere una love story con un calciatore per non cadere nei cliché della valletta e del calciatore che negli anni 2000 era molto in voga nel mondo dello showbiz.

Ma il loro amore si è dimostrato puro e nel 2005, quando la donna era in attesa del suo primo figlio Cristian i due si giurarono eterno amore sposandosi in una location da sogno con tanto di telecamere in diretta nazionale.

Dopo tre anni di fidanzamento e diciassette di matrimonio, la storia d’amore tra Ilary e Francesco è giunta al termine dopo varie smentite che volevano i due già da tempo in crisi, messe in atto per non coinvolgere i loro figli.

Sembra, inoltre, che i due abbiano deciso di annunciarlo qualche settimana dopo la fine dell’Isola dei Famosi proprio per non far in modo che le questioni personali diventassero un caso mediatico durante la messa in onda del reality.

La delusione della conduttrice

Al momento da parte dei due non c’è stata nessuna dichiarazione ma sembra che Ilary sia intenzionata a tornare sugli schermi televisivi soltanto nel 2023 quando condurrà la diciassettesima edizione dell’Isola dei famosi, mentre Totti sembra avere un accordo con la Bocchi che prevede di uscire allo scoperto solo quando le pratiche del divorzio saranno terminate.

Ovviamente queste sono solo indiscrezioni che sono state riportate da vari siti e giornali di gossip e non c’è una vera e propria conferma, ma in questi giorni tra le pagine di Chi è apparsa una foto molto particolare che sembra aver fatto infuriare Ilary.

Come si può vedere dagli scatti del settimanale, Emanuele un caro amico di Ilary che conosce da quando avevano entrambi 15 anni, si è divertito in acqua con Noemi Bocchi tradendo così la sua amica.

bah amici amici e poi ti rovinano il matrimonio… ha distrutto una coppia 🥲 PIC.TWITTER.COM/WZSCNIOS6A — hiitskate (@Gossip14378601) AUGUST 10, 2022

Inoltre, quando Noemi era stata avvistata a pochi metri di distanza da Totti allo stadio Olimpico, la conduttrice avrebbe chiesto proprio al suo amico cosa ci fosse di vero tra la donna e suo marito e il ragazzo sembra aver negato l’esistenza di una storia tra i due.

Quindi, Ilary non solo ha dovuto subire il presunto tradimento di suo marito ma si è ritrovata a vivere anche un tradimento da parte di un suo carissimo amico che ha preferito difendere e coprire Totti invece di dirle tutta la verità.