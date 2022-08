Giardino, vietato innaffiare a quest’ora: se ti beccano sono 500 euro di multa | Che batosta

Non ci crederete mai, ma è diventato vietato anche innaffiare il proprio giardino. Se vi beccano nella fascia oraria sbagliata sono guai. E’ davvero incredibile, dovrete pagare una multa salatissima, vi svuotano il portafoglio: scopriamo il motivo.

Quando annaffiare il giardino – Lettoquotidiano.itPurtroppo, non stiamo vivendo affatto un ottimo momento nel nostro Paese. Erano anni che non vivevamo una crisi idrica così grave e preoccupante. Proprio per questo, in Italia è in stato di emergenza a causa della condizione idrica del nostro territorio. E’ arrivata l’estate, purtroppo l’assenza di piogge e le alte temperature di questi ultimi mesi ha costretto il governo a prendere dei seri provvedimenti.

Tantissimi comuni italiani hanno il divieto di lavare la macchina, annaffiare il giardino e riempire le piscine in una determinata fascia oraria. Chi non rispetta la regola verrà multato e sarà costretto a sborsare una bella somma di denaro: scopriamo di più.

Emergenza idrica: il terribile divieto

La crisi idrica che sta colpendo sempre di più il nostro Paese in questo ultimo periodo sta facendo preoccupare molti cittadini. Non possiamo più far finta di niente, perché si tratta di un’emergenza grave. La siccità è un problema molto serio, infatti, il governo ha emanato il divieto di lavare le proprie automobili, moto e ogni altro mezzo di trasporto privato, di non riempire la piscina e di non innaffiare il giardino.

Tuttò ciò lo si potrà fare in una determinata fascia oraria. Già in diverse regioni d’Italia è scattata l’emergenza, come: Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. In diversi luoghi si stanno muovendo per delle ordinanze che facciano comprendere ai cittadino sull’uso consapevole dell’acqua potabile.

Ma bisogna dire che ormai ci sono alcune aziende energetiche che stanno aumentando l’uso di acqua a scopo umano e agricolo. Addirittura, in molti comuni hanno adottato interruzione notturna della fornitura idrica. Ma a che ora potremo utilizzare l’acqua: scopriamo di più.

A che ora bisogna annaffiare per evitare multe salatissime? Incredibile

Non ci crederete mai, ma in alcuni Comuni in Italia esiste il divieto di annaffiare i giardini e gli orti di casa. Ovviamente niente paura, è una regola che durerà fino al 31 agosto 2022 e gli orari per non essere multati sono dalle 10:00 alle 19:00.

Occhio anche agli elettrodomestici che avete in casa, perché consumano tanta acqua, come ad esempio la lavatrice oppure la lavastoviglie, quindi vi consigliate una scelta un po’ più ecologica. Per innaffiare seve comunque una lezione di uso responsabile dell’acqua ad ogni cittadino : Attenzione comunque alle multe super costose, infrangendo i divieti, sarete costretti a sborsare tanti soldi.