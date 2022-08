Eurospin, l’imperdibile offerta per l’estate: costa solo 49 euro | Stanno correndo tutti alle casse

Nella grande catena di distribuzione di generi alimentari e altro Eurospin si possono trovare grandi offerte, l’ultima è davvero imperdibile!

L’elettrodomestico molto richiesto è dato in offerta ad un prezzo davvero imbattibile: è acquistabile a solo 49 euro.

Offerte supermercati Eurospin

Siamo spesso in attesa delle offerte presso le grandi catene di distribuzione, per poterci regalare elettrodomestici o articoli che a prezzo pieno per molti italiani sarebbero proibitivi.

Che gli italiani siano sempre più preoccupati della crisi e dell’aumento del caro vita non è più un mistero. Sui social vengono confermati i loro timori, che vengono espressi in rete.

Anche nella spesa di tutti i giorni i volantini lasciati nelle cassette della posta permettono di aggirarsi tra un supermercato e l’altro, così da tagliare il più possibile le spese per l’acquisto di generi alimentari e molto altro.

Complici il lockdown e le numerose trasmissioni di cucina, molti italiani hanno cominciato ad affidarsi in modo crescente alle preparazioni fatte in casa.

Che sia la pizza o il pane o la torta di compleanno di nostro figlio, avvalersi di attrezzature il più possibile professionali aiutano affinché il risultato sia all’altezza delle nostre aspettative.

Ecco perché quanto offre in questi giorni l’Eurospin è qualcosa che non possiamo perdere!

Il prodotto in offerta

Le offerte in certi casi devono essere prese al volo, la certezza di quando la stessa si ripresenti è dubbia. Infatti ci potrebbero volere mesi e di certo non vogliamo attendere un Black Friday per acquistare un miscelatore automatico da 3,5 litri, il brand che lo ha dato in offerta la Telefunken.

Il noto marchio che commercializza televisori ha infatti creato questo dispositivo che ora è a disposizione dei clienti, in tutti i negozi Eurospin.

Non solo è anche possibile fare l’ordine online o recandosi presso una loro sede. Ovvio che se si desidera acquistare questo gioiellino occorre affrettarsi. Ma vediamo in pratica di cosa si tratta:

l’impastatrice è dotata di una con ciotola in acciaio inox e capacità 3,5 litri, con 6 livelli di velocità e un doppio set di fruste.

Sulla parte inferiore dall’azienda sono stati applicati dei comodi piedini antiscivolo in gomma, questo assicura alla macchina una maggiore stabilità, per una potenza 500 W.

Il peso della macchina è di soli 3,5 chilogrammi compreso l’imballo. L’impastatrice è di un elegante color nero, mentre le sue misure sono 29,5×20,5×28,8 cm.