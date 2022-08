“È tornata dall’ex”, Michelle Hunziker di nuovo con lui: aspettavamo da una vita questo momento

Michelle Hunziker cambia idea e torna da lui: nuovamente tra le braccia del suo ex. Che cosa sta succedendo nella vita della conduttrice svizzera più famosa d’Italia? Scopriamolo.

Michelle Hunziker beccato nuovamente insieme a lui, il suo famosissimo ex: è già crisi con Giovanni Angiolini? Il video social parla chiaro. Fan al settimo cielo.

Michelle Hunziker regina del gossip estivo

Bella, affascinante, solare, divertente, prorompente: non ci sono pochi aggettivi per descrivere Michelle, ma infiniti. Donna dalla personalità coinvolgente e travolgente, professionista dal talento straordinario, la Hunziker è sicuramente uno dei volti noti del piccolo schermo più amati e apprezzati dai telespettatori italiani.

Da tanti anni è presente in televisione e il successo che ha ottenuto è merito esclusivamente della sua professionalità e del suo carattere solare e positivo che ha conquistato davvero tutti.

La vita sentimentale della svizzera più famosa d’Italia è sempre stata molto turbolenta. Proprio lei, protagonista del gossip del 2022, torna a far parlare nuovamente di sé. Avete visto che cosa è successo? Beccata in compagnia del suo ex. I fan sono al settimo cielo, finalmente si è avverato il sogno di tanti. Che cosa è successo con Giovanni Angiolini? La relazione è già al capolinea?

La conduttrice svizzera beccata insieme al suo ex

Michelle Hunziker torna dal suo famosissimo ex. Beccata proprio insieme a lui, a Eros Ramazzotti! Il 2022 è stato un anno ricco di sorprese, tra l’altro inaspettate, per Michelle Hunziker. Agli inizi di gennaio, la bella conduttrice svizzera, insieme all’ormai ex marito Tomaso Trussardi, ha annunciato a tutta Italia, con un comunicato ansa, la fine della sua relazione con l’impresario di moda.

Dopo dieci anni insieme e due meravigliosi figlie, la presentatrice di Striscia la notizia e l’imprenditore della famosa azienda di moda hanno deciso di dividere le loro strade. Michelle però non è stata con le mani in mano, il suo cuore poco dopo è tornato a battere per un altro uomo, Giovanni Angiolini, con il quale ha trascorso, almeno fino ad ora, un’estate bollente.

Tra paparazzate in giro per la Sardegna, momenti romantici trascorsi in Francia tra cenette a lume di candela e foto sceniche sotto la Torre Eiffel, sembrava che le cose tra i due procedessero a gonfie vele. Eppure è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole: Michelle Hunziker è ritornata dal suo ex.

Che cosa ci fanno insieme i due ex coniugi? Nelle scorse ore, il famoso cantante italiano ha pubblicato alcune Instagram stories in cui lo si vede in compagnia proprio di Michelle. Non si tratta purtroppo di un ritorno di fiamma, ma della condivisione pacifica e cordiale di un momento di allenamento.

Come sapranno i ben informati, è proprio grazie a Eros Ramazzotti, con il quale oggi la conduttrice svizzera ha un bel rapporto, che la bella bionda ha iniziato a praticare karate, una disciplina che serve per imparare l’autodifesa ma anche il controllo. Entrambi quindi condividono lo stesso insegnante e spesso anche gli allenamenti.

Michelle ed Eros, dopo alcune settimane di relax in luoghi diversi, sono dunque tornati in palestra ad allenarsi. Che gioia per i fan vedere l’ex coppia insieme condividere serenamente il loro tempo. Sebbene molti sperano ancora in un ritorno di fiamma tra Eros e Michelle, dobbiamo però dire che purtroppo rimarranno delusi.

Michelle è felice insieme a Giovanni Angiolini con il quale ha trascorso la maggior parte delle sue vacanze estive. A quanto pare sono avvenute anche le presentazioni in famiglia, i due fanno davvero sul serio. La coppia piace, anche se quella composta da Eros e Michelle resterà per sempre un ricordo indelebile nel cuore dei fan.