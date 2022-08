Cina nuovo virus: mortalità più alta del Covid

By

Cina nuovo virus: una nuova tipologia di virus è stato identificato dai patologi cinesi e non esiste una cura.

In Cina un nuovo virus che ha origini conosciute ma si è evoluto in maniera del tutto sconosciuta ha già contagiato 35 persone. La popolazione e la comunità medica sono in agitazione. Questo perché è molto più pericoloso rispetto al Covid.

Cina nuovo virus sconosciuto

Cina un nuovo virus sta creando agitazione tra la comunità scientifica. Le provincie colpite dalla nuova infezione virale sono le provincie di Shandong e Henan.

Le persone infette ad oggi sono 35. La Cina ha studiato il nuovo virus che ha colpito il centro ed il nord del paese. Le notizie che si conoscono del patogeno non sono però rassicuranti.

Il nuovo virus si chiama Langya (LayV) virus che fa parte della famiglia henipavirus. È stato identificato grazie ai tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi hanno isolato il patogeno.

Gli scienziati di Singapore e della Cina hanno appurato, come riportato dal New England journal of medicine, che la provenienza è animale. Paura nella comunità scientifica data la pericolosità e il tasso di mortalità dell’infezione.

LayV, sintomi e mortalità

Cina Nuovo virus LayV al centro della preoccupazione nazionale. Il genere henipavirus non ha attualmente un vaccino disponibile e può causare complicanze gravi.

Ciò che preoccupa più tutto è il tasso di mortalità che gli scienziati hanno annunciato. Si tratta difatti del 70% che rivelerebbe uno scenario molto più preoccupante rispetto al Covid appena trascorso.

I sintomi del nuovo virus cinese comprendono febbre, spossatezza e tosse. Le complicanze insorgono quando però vengono compromesse le funzioni epatiche e quelle renali. Questo è davvero preoccupante per i medici.

L’organizzazione mondiale della sanità precisa che non esiste un vaccino contro nessun genere henipavirus ne tantomeno per il nuovo virus scoperto in Cina. La classificazione dell’henipavirus è livello 4 di biosicurezza.

I tassi di mortalità del ceppo conosciuto comprende un tasso di mortalità che oscilla tra un minimo di 45% fino ad oltre il 70%. Si tratta quindi di una malattia molto più spaventosa rispetta al Covid.

La Cina sta affrontando questo nuovo virus che con tutte le precauzioni necessarie ad evitare una pandemia. Il mondo è in attesa di sviluppi certo in merito al LayV virus. Oltre ad essere un nuovo virus mutato senza vaccino esistente ha complicazioni troppo serie da poter gestire in maniera efficiente.

Non resta che attendere le verifiche da parte dei migliori scienziati e patologi impegnati nella ricerca. Questo nuovo virus potrebbe qualcosa dieci volte peggiore del Covid. Dopo aver passato il clou del Coronavirus non è pensabile che il fisico delle persone debba avere a che fare con un nuovo potente virus.